قرض سلفة السريع 5 آلاف ريال في 15 دقيقة لسداد الديون

توفر منصة سلفا العديد من الخدمات السريعة ، ومنها التمويل الشخصي بمبلغ 5000 ريال سعودي ، ويمكن الحصول على مبلغ التمويل الشخصي من خلال التطبيق والتسجيل ببساطة عن طريق إدخال الرابط الرسمي ، ومنصة سلفا الإلكترونية ، وتوفر منصة سلفا القدرة على سداد مبلغ التمويل عن طريق تحديد فترات تقسيط على 6 أشهر ، وتتمتع منصة سلفا بالعديد من المزايا بمجرد حصولك على تمويل شخصي بسهولة ، بالإضافة إلى شروط الحصول على التمويل بسهولة. مبلغ 5000 ريال سعودي.

تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفا

تمنح منصة Advance قرضًا سريعًا بإجراءات سهلة متبعة ، نقدمها لكم من خلال هذا المقال ، وتبلغ قيمة هذا القرض حوالي 5000 ريال سعودي كحد أقصى ، وبمجرد الحصول على القرض يمكن لديون المستفيد بالإضافة إلى أن منصة Advance تسمح بالوصول إلى التمويل إذا تم استيفاء الشروط. العرض الذي نشرحه لكل متابعينا من خلال هذا المقال.

شروط التقديم على التمويل المسبق:

توفر منصة سلفا بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من سلفة ، ومن خلال هذا المقال نقدم هذه الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، كامل الأهلية ، ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن لا يقل دخل المتقدم عن 5000 ريال سعودي. يتراوح عمر مقدم الطلب والمستفيد من التمويل المقدم من 23 سنة إلى 60 سنة كحد أقصى.

الجدير بالذكر أن المستفيد قادر على الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وأن التمويل فور تقديمه يستفيد من مميزاته ، ومن مميزاته أن أحكام تمويل منصة السلفة تتوافق مع الأحكام. الشريعة الإسلامية ، وأن المنصة المتقدمة خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل مسبق بخطوات: