قرض شخصي بموافقة فورية بالتقسيط 24 شهر بدون كفِيْل وبلا تحويل الراتب

يعتبر القرض الشخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين والذي يمكن أن يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، من خلال شركة إمكان، من أكبر القروض المتاحة حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا ولديه جميع الضمانات اللازمة للموافقة على طلب الحصول على تمويل شخصي سهل فِيْ الشركة. يتم تقديم الطلب من أجل الحصول على قرض شخصي فوري دون مصادقة أو بدون مصادقة وكذلك دون شرط نقل الراتب لطالب سعودي فِيْ المملكة المتحدة بموافقة تمويل إمكان المقدمة من مصرف الرَاجحّيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ التمويل المطلوبة عند التقدم للحصول على قرض عقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

بحاجة الى قرض شركة إمكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يتم توفِيْر بعض الفحوصات والشُروطْ اللازمة، بما فِيْ ذلك المتقدمين الذين لا يقل عمرهم عن 25 عامًا أو أكثر، وحتى 60 عامًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفِيْر الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب لجميع العملاء. لذلك سنشرح للجميع اليوم جميع الشُروطْ اللازمة للتمويل على النحو التالي

يجب توفِيْر فترة زمنية فِيْ الوظيفة لا تقل عن ستة أشهر فِيْ حال كان مقدم الطلب يعمل فِيْ القطاع الخاص فِيْ المملكة.

كَمْا يتطلب التمويل الشخصي السهل للأشخاص فِيْ الشركة توفِيْر دخل شهري ثابت يعادل أربعة آلاف ريال سعودي أو أكثر.

يتطلب التقديم الإلكتروني للحصول على قرض تجاري القدرة على توفِيْر العمر المناسب وقت تقديم الطلب، والذي يمكن أن يبدأ من 25 عامًا إلى 60 عامًا فقط.

جميع المزايا المتوفرة فِيْ الشركة عند طلب تمويل شخصي سهل فِيْ المملكة

هناك العديد من المزايا المصممة لجميع العملاء السعوديين فِيْ المملكة والتي تقدمها شركة إمكان للتمويل داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتميز التمويل بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى كفالة أو ضامن سعودي. إمكان أدناه مع كافة التفاصيل