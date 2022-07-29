قرض شخصي 500 الف ريال سعودي لجميع السعوديين

يُعرف مصرف الرَاجحّيْ بأنه المؤسسة المالية الأولى والمفضلة لدى معظم المواطنين السعوديين، لأن البنك يوفر الأموال التي تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم ودفع المصاريف والديون والعلاج والزواج وغير ذلك من الأمور وفق أحكام الشريعة الإسلامية. . بفترة سداد طويلة وشُروطْ ميسرة ويمكن أن تصل إلى إجمالي المبلغ المقترض 500 ألف ريال سعودي.

مصرف الرَاجحّيْ

يتنوع التمويل المقدم من مصرف الرَاجحّيْ ليشمل التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، وتمويل المرأة، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى دعمه للعديد من الجهات الحكومية ومشاريع الخدمة العامة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. من خلال الرقم التالي (800124445).

ما هِيْ شُروطْ التمويل الشخصي من مصرف الرَاجحّيْ

يقدم مصرف الرَاجحّيْ الإسلامي خدمات التمويل الشخصي لمدة 84 شهرًا للعاملين فِيْ القطاع الخاص. بالنسبة للعاملين بالقطاع العام، يمكن تمديد فترة السداد حتى 96 شهرًا، وفقًا للشُروطْ التالية

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم للتمويل عن ألفِيْ ريال سعودي.

لا يشترط القرض وجود ضامن أو ضامن.

يتم تقاسم اعتماد صاحب العمل الذي ينتمي إليه المقترض من قبل البنك.

فِيْ حال تقاعد المقترض يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال سعودي مع ضرورة تحويل الراتب للبنك.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للحصول على تمويل شخصي فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

يتطلب الحصول على تمويل شخصي من أحد البنوك الرَاجحّيْ توفر سلسلة من الأوراق والوثائق الرسمية، وهذه الوثائق هِيْ