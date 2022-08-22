قرض لصالح جي بي مورغان يقود يختاً روسياً لدار المزادات

كشفت دار مزادات على الإنترنت أن أحد الأقارب المملوك سابقًا لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات دميترييفِيْتش بامبيانسكي سيُعرض فِيْ مزاد علني يوم الثلاثاء، بعد أن فشل الملياردير فِيْ سداد قرض جي بي مورجان.

من جهته، قال دار المزادات Howe Robinson Partners، نايجل هُولير، إنه سيكون أول يخت فاخر يُباع بالمزاد منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع السلطات إلَّى تجميد السفن الفاخرة فِيْ الموانئ حول العالم، وفقًا لبلومبرج، وراجعته. العربية نت.

وصادرت السلطات البريطانية يخت أكسيوما فِيْ جبل طارق فِيْ مارس آذار عَنّْد مدخل البحر الأبيض المتوسط. وقالت هِيْئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قيمة السفِيْنة كانت تبلغ 63 مليون جنيه إسترليني.

فِيْ الشهر الماضي، فازت جي بي مورجان بأمر قضائي فِيْ جبل طارق يسمح ببيع السفِيْنة التي يبلغ ارتفاعها 73 مترًا (240 قدمًا) بعد أن تخلف بامبيانسكي عَنّْ سداد قرض قيمته 20.5 مليون يورو (20.6 مليون دولار) مرتبط بالسفِيْنة.

قال هُولير إن أكسيوما المكونة من 5 طوابق، والتي تضم مسبحًا لا متناهِيًْا بالإضافة إلَّى سينما ثلاثية الأبعاد، اجتذبت “قدرًا مذهلاً من الاهتمام”، مستشهدة بحوالي 115 استفسارًا و 28 عملية تفتيش من قبل المشترين المحتملين أو فرق المسح الخاصة بهم حتى الآن.