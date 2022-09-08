قرض sulfah.. سلفة التقديم للحصول على أسرع تمويل شخصي 5000 ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفِيْل، يقدم لكم تطبيق سلفة الدعم الشخصي باستخدام على التقنية النقدية (Fintech) لاستعمال ابسط وأسرع واقل للوقت والجهد، حيث تتمكن من توفير طلب دعم شخصي وإجراء المعاملات وامتلاك الموافقة واستلام الدعم في أي وقت وفي أي مكان سواء في البيت أو المكتب.

كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة

الدخول فِيْ منصة متقدمة إلكترونيًا عبر رَابِطْ الموقع الإلكتروني أو عن طريق تنزيل التطبيق على هاتفك المحمول.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” ثم اضغط على “إنشاء حساب جديد”

أدخل جميع المعلومات المطلوبة عند تسجيل الدخول، وهِيْ اسمك وكلمة مرورك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول، بالإضافة إلى رقم هُويتك الوطنية الشخصية.

اقرأ جميع شُروطْ وأحكام المنصة واقبلها، ثم أكَمْلها بكتابة باقي المعلومات المطلوبة.

حدد المبلغ الذي تريد الحصول عليه مع مبلغ القرض ثم حدد طريقة الدفع ودفع الأقساط المستحقة.

قم بتقسيم جميع البيانات والأوراق المطلوبة منك على المنصة ثم أكَمْلها عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك.

يتم إيداع المبلغ فِيْ الحساب خلال يوم واحد من تقديم الطلب على المنصة حتى يتم التحقق من صحة البيانات واستيفاء جميع الشُروطْ.

شُروطْ الحصول على قرض سريع

لكي يكون المواطن مؤهلاً للحصول على قرض، يجب أن تتوفر فِيْه بعض الشُروطْ، وهِيْ كالتالي –

يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض سريع من أصل ومن أصل سعودي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

أن يحصل المتقدم على الأهلية الكاملة للقرض ويستوفِيْ جميع الشُروطْ.

يجب أن يكون المتقدم قد عمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على القرض فِيْ القطاع الحكومي.

أن لا تقل مدة عملك فِيْ القطاع الخاص عن ستة أشهر حتى تاريخ استحقاق القرض.

ألا يقل راتب المتقدم عن 4،000 ريال سعودي شهريًا.

مزايا الحصول على منصة القرض المسبق

إن للانضمام إلى المنصة السابقة والحصول على التمويل العديد من المزايا التي جعلتها تحظى بشعبية لدى العديد من العملاء.

القرض المقدم هُو أحد القروض السليمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا تحتاج إلى تحويل راتبك لسداد القرض من المنصة القديمة.

تتم الموافقة على تمويلك من منصة سلفا بمجرد استيفاء شُروطْ التمويل.

سهُولة سداد القرض مع تمديد أجل السداد وعجز المواطن.

بتوافق هذا التمويل مع أحكام الدين الإسلامي توفر لكم تطبيق سلفة المعاملات السريعة والسهلة للحصول على الدعم أیًا كانت مطالهم لها؛ كتغليق الدیون، أو ترميم المنزل، أو إصلاح المركبة، أو السفر للاستمتاع بالإجازة، أو لشراء الحاجيات المهمة، أو لأي أمر آخر لازم وغبر ممكن الانتظار.