كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، خلال الساعات القليلة، سيقوم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتنظيم كرة دوري أبطال أفريقيا لعام 2022 الموسم الجديد وذلك يوم الثلاثاء في التاسع من شهر أغسطس لعام 2022، بالقاهرة، وذلك بعد فوز نادي الوداد باللقب الأفريقي، حيث نشر تم نشر مواعيد الجولات التمهيدية والتي يتبدى في الحادي عشر من شهر سبتمبر أول جولة.

قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الفترة الأخيرة،موعد دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا بالقاهرة، وقال إن الجولة التمهيدية ستقام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري ، وستكون العودة بين 16 و 18 من الشهر الجاري،أما ذهاب دور الـ 32 فستقام في الفترة ما بين 7 و 9 أكتوبر ، وتكتمل العودة بعد أسبوع (14-16 من نفس الشهر).

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي كاف عن إقامة قرعة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد وذلك في التاسع من شهر أغسطس لعام 2022، الساعة الرابعة عصرا، كما وسيتم إعفاء بعض الأندية بدوري أبطال أوروبا والذي عددهم سنة أنديه وهم ” الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي وصن داونز الجنوب أفريقيا وتي بي مازيمبي الكونغولي” وسيتم مشاركة نادي الزمالك في بطولة ل أفريقيا 2022، علما بأن مباريات الذهاب ستبدأ من 9-11 سبتمبر ، فيما تقام مباريات الإياب في 16-18 سبتمبر.

الأندية المصرية فى بطولتى الكاف

سيشارك كل من الزمالك والأهلي ممثلين عن مصر في دوري الأبطال، فيما ستشهد العلاقة مشاركة بيراميدز وفرق المستقبل التي سجلت الظهور الأول في البطولة في كل التاريخ، ومن المفترض أن يبدأ دور “32” الأهلى وبيراميدز دوري الأبطال والكونفدرالية.

أعلن الاتحاد الأفريقي عن قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وذلك يوم الثلاثاء التاسع من أغسطس، الساعة الرابعة عصر في مدينة القارة في جمهورية مصر العربية، يشارك 58 فريقًا من جميع الدول الإفريقية المسجلة في القارة الإفريقية في هذه البطولة من بطولة القارة الإفريقية ، ويشارك هذا الموسم 50 فريقًا في الكأس القارية.