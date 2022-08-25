قرعة دوري أبطال أوروبا على أي قناة ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد حول العالم لمعرفة القرعة التي تتعلق بالمباريات الخاصة بالفرق التي مشتركة للعب داخل الدوري ، حيث هنالك العديد من القنوات التي تسعى جاهدة لنقل المباريات ، مما يجعل الكثير من الأشخاص الترقب الى معرفة القناة الناقلة للدوري ، و تعتبر من اللحظات المهمة من أجل تحديد الخصوم في الدوري ، تابعوا معنا .

يعتمد دوري أبطال أوروبا UEFA على القناة

يرغب العديد من محبي كرة القدم المحترفين في مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا، فهي من أكثر اللحظات إثارة للمهتمين بكرة القدم، لذلك يبحثون عن القنوات التي تعرض القرعة على التلفزيون، وفيما يلي بعض القنوات التي نقل قرعة دوري ابطال اوروبا لموسم 2023

قنوات beIN Sports Qatar.

قناة beIN الإخبارية.

قنوات RMC.

دوري أبطال أوروبا 2023

من المعروف لمتابعي كرة القدم حول العالم أن دوري الأبطال، أو ما يعرف بدوري الأبطال، هو الدوري الأهم في كرة القدم للأندية، حيث يقام سنويا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفيه أشهر الفرق فيه. ويشارك عالم كرة القدم، ويعتبر موسم 2023 هو الموسم الحادي والثلاثين منذ تسمية الدوري بهذا الاسم، ويعتمد الدوري في بدايته نظام المجموعات والنقاط، للوصول لمرحلة التصفيات والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

تردد القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023

من أجل معرفة سحب دوري أبطال أوروبا على أي قناة، لا بد من الحصول على تردد القناة التي تبث دوري أبطال أوروبا مباشرة. يمكننا إدراجه على النحو التالي

تردد قناة beIN الإخبارية 12604.

الاستقطاب أفقي أو H.

الترميز 27500.

قيمة تصحيح الخطأ 2/3.

في حال تعذر العثور على القناة على التردد المذكور يمكن الحصول على القناة من ترددها البديل كما يلي

تردد القناة 11566.

الاستقطاب أفقي أو H.

الترميز 27500.

قيمة تصحيح الخطأ 2/3.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

في سياق الحديث عن قرعة دوري أبطال أوروبا على أي قناة من الضروري معرفة التاريخ واليوم الذي تقام فيه قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023، حيث تم الإعلان عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس، الخامس والعشرون من آب أي أنه سيقام مساء اليوم على الهواء مباشرة.

دوري أبطال أوروبا 2023 وقت القرعة

الموعد المحدد لإجراء قرعة دوري أبطال أوروبا هو بالضبط الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية يوم الخميس 25 أغسطس 2023. البث المباشر لليانصيب عبر إحدى القنوات التي تشارك البث مثل كقناة إخبارية beIN Sports.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

بعد الرد على قرعة دوري أبطال أوروبا على أي قناة، لا بد من الحديث عن موعد قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023، حيث سيتم الإعلان عن قرعة مرحلة المجموعات في تمام الساعة 1900 يوم الخميس 25 / 8/2023 حيث سيتم بثه على الهواء مباشرة على شبكة أخبار beIN الرياضية الساعة 700 مساءً بتوقيت السعودية.

ما الفرق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2023

بسبب النظام المتبع في دوري أبطال أوروبا، فمن المعروف أن هناك فرق تتأهل للمشاركة في الدوري، وتم تقسيم الفرق المشاركة في دوري الأبطال إلى تصنيفات على النحو التالي

التصنيف الأول ويشمل الأندية التالية ريال مدريد اينتراخت فرانكفورت مدينة مانشستر ميلان بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان بورتو اياكس

التصنيف الثاني ويضم الفرق التالية ليفربول تشيلسي برشلونة يوفنتوس أتلتيكو مدريد إشبيلية لايبزيغ توتنهام

الفئة الثالثة وتضم الفرق التالية بوروسيا دورتموند سالزبورغ شاختار دونيتسك انتر نابولي سبورتنج لشبونة باير ليفركوزن بنفيكا

التصنيف الرابع ويضم الأندية التالية كلوب بروج سلتيك مرسيليا مكابي حيفا فيكتوريا بلزن اخطار كوبنهاغن دينامو زغرب



تعلمنا عبر السطور السابقة على قرعة دوري أبطال أوروبا على أي قناة ، و ما هي الفرق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2023 ، وأوضحنا لكم تردد القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023 ، وهو من الدوريات المهمة والتي يعشقها الكثير من محبين كرة القدم .