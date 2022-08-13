موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 ،تعتبر من أكبر وأبرز المناسبات الرياضية التي ينتظرها محبي وعشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم وذلك لما تنجزه البطولة من أرقام قياسية في الإعلانات والجمهور حول العالم وتنشيط للسياحة في الدول الأوروبية ،كما أن دوري أبطال اوروبا من أهم البطولات في تاريخ الأندية وتمتلك عائد مالي كبير كلما تقدم الفريق في مراحل البطولة والتأهل الى الأدوار القادمة.

دوري ابطال اوروبا 2023

توج النادي الملكي الأسباني ريال مدريد في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال اوروبا ليفع رصيده في البطولة بعدد 14 لقباً كأكثر الاندية حصولاً عليها وذلك عند مروره بلقاء أكبر الأندية في اوروبا مثل فوزه على نادي باريس سان جيرمان ثم تاهله لملاقاة نادي تشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي ،كما هو مقرر أن تسبق قرعة دوري ابطال أوروبا قرعتين خاصة بالمراحل التمهيدية المؤهلة الى الادوار المتقدمة في البطولة.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

تعتبر موعد قرعة دوري ابطال اوروبا لعام 2023م من أهم مواضيع البحث تداولاً ونشراً في الايام الماضية ،الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تبدأ القرعة في يوم الخميس بتاريخ ال25 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022م والانتظار والترقب من جمهور الكرة ومواجهات فريقهم المفضل وكذلك معرفة المجموعات والمفاجئات لهذه النسخة وخصوصاً بعد التطوير الذي يحصل في الكثير من الأندية والتعاقد مع لاعبين كبار ومحترفين من أجل تدعيم صفوف الفريق.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا

تحمل بطولة دوري ابطال أوروبا الكثير من الجوائز والحوافز للأندية المشاركة بها والحصول على المال من الإعلانات وحقوق البث التيلفزيوني ،بالإضافة الى الجوائز المالية للمؤهلين الى ربع نهائي البطولة والحاصل على اللقب والوصيف ،كما شهدت النسخة الماضية واحدة من أكبر المفاجئات وهي خروج نادي برشلونة من البطولة في مرحلة المجموعات بسبب المستوى السيء الذي ظهر به اللاعبين والازمات داخل النادي.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 كما عمل النادي الكتلوني في الاوقات الاخيرة بالحصول على خدمات العديد من اللاعبين ولعل أبرزهم المهاجم ليفاندوسكي وتدعيم الجانب الهجومي من الفريق ،بالإضافة الى الاستقرار في الجانب الإداري والفني والخطط المميزة لمواجهة الفرق الكبرى.