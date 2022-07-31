قرعة كأس العرب للناشئين 2022.. السعودية فِيْ مواجهات نارية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، ممثلا فِيْ اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تحت 17 عاما “الجزائر 2022″، نتائج قرعة البطولة وسط اشتباكات محتدمة.

تقام البطولة العربية للناشئين فِيْ الجزائر فِيْ الفترة من 22 غشت إلَّى 8 سبتمبر.

دخل منتخب شباب السعودية المجموعة الرابعة، لمواجهة مصر وسوريا ولبنان.

وجاءت نتائج قرعة كأس العرب للشباب 2022 كالتالي

مجموعة 1 الجزائر فلسطين الإمارات العربية المتحدة السودان المجموعة 2 تونس ليبيا عمان مَن المجموعة 3 المغرب العراق جزر القمر موريتانيا المجموعة 4 مصر المملكة العربية السعودية سوريا لبنان

يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم لتنظيم البطولة العربية الثالثة فِيْ عام 2022، بعد كأس العرب لكرة الصالات وكأس العرب لفرق الشباب تحت 20 سنة، والتي ستستضيفها السعودية حتى 6 أغسطس.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تقام بطولة كأس العرب للشباب فِيْ المغرب العام الماضي، قبل أن يتم إلغاء البطولة بسبب ظروف جائحة كوفِيْد 19.

السعودية فِيْ كأس العرب للناشئين

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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