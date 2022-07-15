قرقاش الإمارات ستدعم أي اتفاق بين السعودية وأمريكا خلال زيارة بايدن

قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن أبوظبي ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السعودية والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم.

دعم الإمارات العربية المتحدة لسوق النفط

وأضاف أن بلاده تريد مزيدًا من الاستقرار في سوق النفط وستلتزم بقرارات أوبك +، مضيفًا أن أبوظبي ستدعم أي صفقة سعودية أمريكية إذا تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

أفعال إيران لا تساعد الجهود الدبلوماسية

ولفت إلى أن تصرفات إيران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية، وأكد أن الإمارات منفتحة على أي شيء يحميها دون استهداف دولة ثالثة، مؤكدًا أن فكرة نهج المواجهة مع إيران ليست أمرًا تطمح إليه أبوظبي. عناق

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران، وأوضح أن بلاده تريد إعادة بناء العلاقات مع طهران.