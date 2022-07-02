قرقاش الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد البلدين

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن اتفاقية الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تفتح آفاقا جديدة لاقتصاديات البلدين.

وقال الدكتور قرقاش فِيْ تغريدة على حسابه على تويتر “دور الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات محوري فِيْ تعزيز العلاقة المهمة مع إندونيسيا”.

وأضاف “تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لفتح آفاق جديدة لاقتصاديات البلدين، وتمكينهما من الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة، ودولة الإمارات تتجه نحو ترسيخ مكانتها الدولية بعزم ووفق رؤية واضحة “.

شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، ورئيس جمهُورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، أمس الجمعة، تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وإندونيسيا.

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا هِيْ الثالثة من نوعها التي أبرمتها الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.

وجرى تبادل الاتفاقية خلال الحفل الذي أقيم فِيْ قصر الشاطئ بأبوظبي مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وذالكفل حسن وزير التجارة بجمهُورية إندونيسيا.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تواصل تنفِيْذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار من خلال الاستفادة من موقعها العالمي كقائد رئيسي من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين. بوابة لتدفق التجارة والاستثمار.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا خلال الفترة 2012-2022 ما قيمته 86.89 مليار درهم أي نحو 24 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية فإن التبادل مقسم بين واردات بقيمة 72.07 مليار درهم (19.6 مليار دولار) ووزنها 9.7 مليون طن، وصادرات غير نفطية بقيمة 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) ووزنها 2.2 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة. 6.1 مليار درهم (1.66 مليار درهم). ) بوزن 828 ألف طن، شكلت الواردات خلال السنوات العشر الماضية 83٪ من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي، بينما استحوذت الصادرات على 10٪، وإعادة الصادرات 7٪، بحسب بيانات التنافسية الفِيْدرالية. ومركز الإحصاء.