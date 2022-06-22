قروض العمل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية 1444 .. طريقة التقديم والشروط

يلعب بنك التنمية الاجتماعية دورًا مهمًا للغاية في المجتمع السعودي ، وخاصة فئة معينة من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على تلبية جميع احتياجات الحياة ، وخاصة الضرورية والمهمة. يقدم البنك التمويل الاجتماعي على شكل قروض ميسرة تمكن هذه الفئات من تقديم ولو مبلغ بسيط من التزاماتها ، وفي السطور التالية نوضح طريقة التقديم على قروض العمل للسيدات من بنك التنمية الاجتماعية 1444 والشروط اللازمة. للتقديم.

شروط الحصول على قروض العمل للمرأة

وضع البنك عددًا من الشروط والأحكام التي يجب على كل سيدة أن تطبقها لتتمكّن من الحصول على قرض تجاري ، وهذه الشروط على النحو التالي:

السجل الائتماني لصاحب طلب القرض فارغ تمامًا.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا وأقل من 35 عامًا.

إصدار ترخيص من جهة معترف بها مع الإقرار بوثيقة العمل.

ألا يزيد راتب المتقدم للقرض عن 20 ألف ريال سعودي في الشهر.

إذا استوفت المرأة جميع هذه الشروط وتقدمت بطلب للحصول على قرض ، يمكنها صرف المبلغ المستحق بشرط الالتزام بمواعيد السداد المحددة وقيمة الأقساط ، على النحو المتفق عليه على النحو التالي:

يتم سداد الأقساط في نفس التاريخ من كل شهر ميلادي ، ويمكن سداد القسط من خلال المصادر التابعة لمصرف الراجحي.

يتم سداد القسط الأول من القرض بعد شهر واحد من تاريخ الصرف.

ينبه البنك صاحب القرض بضرورة سداد الأقساط المتأخرة في حالة رفض حامل القرض السداد في المواعيد المحددة لمدة شهرين متتاليين.

للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه في حالة تخلف صاحب القرض عن سداد الأقساط لعدة أشهر متتالية.

قرض العمل الحر للسيدات يوفر تمويل يصل إلى 120 ألف ريال سعودي ، وتصل فترة السداد إلى 40 شهرًا.

خطوات التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري للسيدات

يتم التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري باتباع الخطوات التالية: