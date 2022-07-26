قروض المشروعات الصغيرة 2022،يوفر بنك القاهرة الذي يعتبر من اكبر البنوك في مصر مجموعة كبيرة من القروض للشعب المصري والتي تتناسب مع امورهم الشخصية حيث يتم تمثيلها في قروض متنوعة فيما بينهم قرض شخصي من بنك القاهرة ومن يريد في امتلاك على قرض شخصي من بنك القاهرة، يجب عليه تطبيق جميع الشروط ويعتمد الأمر على حالة العمل التي تعمل بها سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

قروض الأعمال الصغيرة 2022

يضع كل بنك من البنوك الموجودة في جمهورية مصر العربية مجموعة من الشروط اللازمة للشخص للحصول على قروض للمشروعات الصغيرة في عام 2022، وتحتاج البنوك إلى مجموعة من الأوراق وسنقوم بتوضيح جميع الأوراق التي تحتاجها. وكذلك الشروط في أربعة من البنوك الشهيرة في مصر ومن بينها ما يلي

البنك الأهلي المصري

وتعتبر من البنوك التي تعمل على توفير التمويل اللازم لجميع المشاريع سواء كانت صغيرة أو متوسطة. لمزيد من المعلومات حول هذا البنك، اتبع ما يلي

يحرص البنك على تقديم المساعدة اللازمة لجميع العملاء من خلال تقديم قروض للعمل في العديد من المجالات سواء التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.

يمنح البنك الأهلي قروضاً لجميع العملاء يمكن من خلالها إقامة المشاريع وتحديث المشاريع القائمة من خلال برنامج يسمى التمويل المصرفي.

يحدد البنك نسبة معينة من العائد تصل إلى خمسة بالمائة.

ويضع البنك مجموعة من الشروط الخاصة بمبيعات المشروع تبدأ من مليون جنيه وحتى 50 مليون جنيه.

توفر المبادرة التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة الحجم، والعائد عليها 7٪، وهذا يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة.

يقوم البنك بتمويل المشاريع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون إلى 200 مليون حتى يتمكنوا من شراء جميع الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، ويكون العائد 7٪.

كما يحرص البنك على تمويل المشاريع الحديثة بناءً على مجموعة من المعايير المرتبطة برأس المال.

شروط الحصول على قرض بمبلغ 100 ألف جنيه من البنك الأهلي المصري

هناك مجموعة من الشروط التي وضعها البنك بحيث يمكن لجميع العملاء الحصول على قرض بمبلغ 100000 جنيه، وهذه الشروط هي كما يلي

يجب على المتعامل تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك الضامن، وبطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

يجب إحضار جميع المستندات الرسمية، سواء كانت متعلقة بالملكية أو عقد الإيجار، إلى المكان الذي سيقيم فيه العميل مشروعه.

يجب إحضار السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

شروط الحصول على قرض بمبلغ يتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه من البنك الأهلي المصري

يضع البنك مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على هذا المبلغ، ومنها ما يلي

تقديم جميع المستندات التي تثبت هوية العميل بالإضافة إلى الضامن وأهمها بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار جميع المستندات اللازمة لإثبات مكان النشاط سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار.

يجب على العميل توفير الفائدة القصيرة التي يمكن من خلالها توضيح الأسعار في حالة تمكن العميل من تمويل المشروع المرتبط به.

يجب على العميل إحضار المستند الذي يمكن من خلاله إثبات جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع سواء كان موجودًا بالفعل أو جديدًا.

يجب على العميل تقديم الملخص المتعلق بحالة الشركة وعقدها.

شروط الحصول على قروض تزيد عن مليون جنيه من البنك الأهلي

إذا أراد العميل الحصول على مبلغ يزيد عن مليون جنيه فعليه أن يتعرف على الشروط التالية

يجب إحضار جميع المستندات التعريفية لمالك الشركة أو المؤسسة.

تقديم ما يثبت هوية الشركاء بإحضار بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار المستندات الخاصة بمكان النشاط أو توضيح المقرات الرئيسية للمخازن والأماكن الرئيسية إذا كانت شركة.

تقديم كافة التعديلات التي طرأت على الشركة بالإضافة إلى عقد الشركة نفسه.

تقديم الأدلة المتعلقة بالموافقة الضريبية أو التأمينية.

إحضار السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة مع مراعاة عدم مرور شهر.

أحضر بطاقتك الضريبية.

إعداد البيان الذي يشمل الموردين والعملاء وكافة البنوك التي يتم التعامل معها.

اعداد دراسة جدوى تشمل جميع المصاريف والايرادات وتكاليف الاستثمار.

بنك مصر

يهتم بنك مصر بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة 2022 بالإضافة إلى جميع المشروعات الفردية. كما أنها تمول الشركات في جميع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها. لمزيد من المعلومات عن البنك اتبع الآتي

يقدم بنك مصر قروضاً متوسطة الأجل تتراوح بين 250 ألف جنيه و 5 ملايين جنيه.

تبدأ فترة القرض من سنة واحدة إلى سبع سنوات وتتضمن فترة سماح بناءً على طبيعة المشروع.

يوفر البنك التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض اللازمة.

كما أنه يوفر تمويلًا كبيرًا للمشاريع التي يحتاج فيها المرء إلى معدات مستوردة أو آلات باهظة الثمن.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض الأعمال الصغيرة 2022 من بنك مصر

من أجل تقديم قروض متناهية الصغر، يحتاج البنك إلى مجموعة من المستندات، من أهمها ما يلي

يحتاج بنك مصر إلى عقد يتعلق بتأسيس الشركة.

يحتاج البنك إلى سجل تجاري حديث.

نسخة أو أصل البطاقة الضريبية.

صورة لإثبات رخصة مزاولة المشروع.

نسخة من وثيقة ملكية المشروع.

تحديد موقع المشروع.

المستندات المطلوبة للمشاريع الأخيرة من بنك مصر

يحتاج العميل إلى مجموعة من المستندات في حالة رغبته في إقامة بعض المشاريع المنشأة حديثًا، ومنها ما يلي

يحتاج العميل إلى نسخة من عقد التأسيس الخاص بالشركة.

نسخة من إثبات الملكية أو مستندات الإيجار.

يحتاج العميل إلى مستخرج خاص بالسجل التجاري.

المستندات التي تؤكد البطاقة الضريبية.

صورة من الرخصة التي يحتاجها العميل لممارسة النشاط.

الأوراق المتعلقة بالميزانية الافتتاحية.

مزايا قروض المشروعات الصغيرة 2022 من بنك مصر

يحرص بنك مصر على تقديم كافة القروض، من القروض القصيرة إلى طويلة الأجل، والعائد بسيط، بالإضافة إلى أن البنك يتمتع بمجموعة من المزايا المتعلقة بالقروض للمشروعات الصغيرة، ومنها ما يلي

يكون العائد خمسة بالمائة على النشاط الصناعي والخدمي والمهني.

يبلغ رأس مال الأنشطة المنشأة حديثًا من 50،000 إلى 5 مليون للنشاط الصناعي.

النشاط غير الصناعي الذي يتراوح رأس المال المدفوع في السجل التجاري بين 50 ألف جنيه و 3 ملايين جنيه.

تبلغ نسبة التمويل 80٪ للآلات والمعدات والسيارات، أما بالنسبة لرأس المال العامل فتبلغ نسبة التمويل 100٪.

بنك الاسكندرية

كما يقدم بنك الإسكندرية قروضًا للمشروعات الصغيرة 2022، وبنسبة أقصاها 75٪. لمعرفة ما يحتاجه هذا البنك لإتمام القروض اتبع الآتي

يحتاج البنك إلى مجموعة من المستندات البسيطة للحصول على قرض.

يحتاج البنك إلى البطاقة الضريبية ويجب أن تكون صالحة.

يحتاج إلى أوراق تثبت هوية العميل الراغب في الحصول على القرض.

يحتاج إلى جميع المستندات اللازمة لإثبات موقع المشروع.

كما يطلب البنك المستندات المتعلقة بهيئة التنمية الصناعية.

لا تحتاج الشركات المنشأة حديثًا إلى مستندات تتعلق بالتنمية الصناعية.

تستطيع عن طريق بنك القاهرة أن تطلب أي قرض لدعم المشاريع الصغيرة ولدعم السلع المعمرة التي تتمحور حول الأجهزة المنزلية والأثاث وكذلك الأجهزة الإلكترونية، ولكن كل ذلك يكون بضمان راتبك ويحتوي هذا التمويل جميع المجموعات التي تعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص نسال الله لكم التوفيق.