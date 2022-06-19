قروض بنك الراجحي يبدأ من 5000 ريال وحتي 2 مليون ريال بدون كفيل مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

قرض مصرف الراجحي ، مصرف الراجحي هو أحد البنوك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، والذي يهدف إلى مساعدة العديد من الأفراد السعوديين ، من خلال ادخار أموالهم ، أو عن طريق تمويلهم بالعديد من الأنواع المختلفة من التمويل الذي قد يكون مطلوباً لأن أفضل ما يميز مصرف الراجحي هو الشروط السهلة لمشاركة عدد كبير من المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

تقدم بطلب تمويل من مصرف الراجحي الجديد

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يحصل العميل على تمويل من مصرف الراجحي ، ومن تلك الخطوات وطريقة التقديم ما يلي:

في البداية يتم تنزيل “برنامج الراجحي” ثم تثبيته على الهاتف المحمول.

وبعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات ووضع كافة المستندات الخاصة بالعميل.

ثم من الضروري تحديد نسبة تمويل الراجحي ، وكذلك اختيار طريقة السداد.

في نهاية الأمر ، ستظهر قائمة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بقبول الطلب أو رفض طلب التمويل من مصرف الراجحي.

حاسبة تمويل مصرف الراجحي

قبل توضيح خطوات حاسبة التمويل الشخصي ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة ليست نهائية ولكنها تعرض النتيجة التقريبية للعميل. كما يمكن للعملاء الاتصال بخدمة العملاء بمصرف الراجحي لمراجعة حاسبة التمويل:

في البداية سيتم فتح برنامج الراجحي ثم اختيار حاسبة التمويل من القائمة.

يتم تدوين مبلغ التمويل ويتم خصم فترة وشهور السداد.

في الخطوة الأخيرة ، ينقر العميل على خيار “نتيجة التمويل”.

شروط امكانية وجود مصرف الراجحي

سيتمكن جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي في القطاع الخاص 1443. بل من الضروري معرفة الشروط المهمة التي يجب تطبيقها والتي تتمثل في الآتي: