قروض بنك مصر للمعاشات 2022،قررت مجموعة كبيرة من المصارف المصرية رفع سعر الفائدة على القروض المتعلقة لأصحاب المعاشات مثل بباقي الارتفاعات على برامج القروض للأشخاص بعد قرار المصرف بزيادة برفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع له .

قروض بنك مصر التقاعدية 2022

كواحد من أقدم وأشهر البنوك المصرية، يسعى بنك مصر إلى إرضاء العملاء بشتى الطرق الممكنة. لذلك عمل بنك مصر على تقديم قروض لأصحاب المعاشات للمساعدة في تحمل نفقات المعيشة والقدرة على تلبية احتياجات الحياة المختلفة.

حدد بنك مصر الفترة التي يتم فيها سداد القرض لمدة 8 سنوات على الأكثر، كما حدد الفائدة العائدة من القرض لأصحاب المعاشات والتي قد تصل إلى 15.5٪، وكل عام ينخفض ​​سعر الفائدة هذا.

مزايا قروض بنك مصر التقاعدية 2022

يحرص بنك مصر على توفير كافة وسائل الراحة لعملائه، حيث قدم العديد من المزايا لمن يرغب في الحصول على قرض معاش، وفيما يلي سنتحدث عن مزايا قرض المعاش من بنك مصر

ليس من الضروري وجود ضامن لمن يتقدم بطلب للحصول على قرض معاش كما هو الحال مع أنواع القروض الأخرى.

القرض له أقل فائدة وعائد سنوي.

كما أن تكلفة قرض المتقاعدين منخفضة للغاية مقارنة بأنواع القروض الأخرى.

شروط الحصول على قروض بنك مصر للمعاشات 2022

لاشك أن هناك جملة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض لأصحاب المعاشات التقاعدية من بنك مصر، وفي النقاط التالية شرح لهذه الشروط

يجب أن يكون راتب المقترض أقل من 500 جنيه.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض أكثر من 65 عامًا.

يجب الموافقة على تحويل المعاش للمتقدم بطلب القرض إلى بنك مصر.

المستندات المطلوبة للتقديم على قروض بنك مصر للمعاشات 2022

حدد بنك مصر بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على قرض معاش، وفيما يلي ذكر لهذه الأوراق والمستندات

من الضروري إحضار وثيقة تستحق المعاش.

تقديم استمارة طلب قرض معاش.

إحضار ما يثبت الموافقة على تحويل المعاش إلى بنك مصر.

يجب تقديم بعض الأوراق، مثل إيصال فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة الهاتف الأرضي.

قروض بنك مصر لورثة المعاشات 2022

بالإضافة إلى القروض التي قدمها بنك مصر لأصحاب المعاشات، فقد قدم أيضًا قرضًا للورثة، بلغت قيمة ذلك القرض 500 ألف جنيه، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض، وهذه الشروط نكون

يجب جلب إشعار الميراث.

يجب إحضار بيان بالمعاش التقاعدي في الشهر الأخير قبل التقدم بطلب القرض.

قدم استمارة طلب القرض.

يتم سداد القرض على مدى 7 سنوات كحد أقصى بطريقة الأقساط الشهرية.

لا يشترط وجود كفيل لتقديم طلب قرض لورثة المعاش.

معلومات عن بنك مصر

يمكن القول أن بنك مصر من أهم وأقدم البنوك المصرية في مصر والعالم العربي كله. تأسس بنك مصر عام 1920 على يد طلعت حرب، الذي أسس هذا البنك من أجل تحقيق الدعم والمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر خلال فترة الاحتلال البريطاني.

ساهم بنك مصر في تقديم الدعم للعديد من الشركات الشهيرة في العديد من المجالات، وقد وصل عدد فروع بنك مصر إلى أكثر من 600 فرع في جميع أنحاء الجمهورية وخارجها.

كما احتل بنك مصر المرتبة الأولى في سوق البنوك المصرية، والمرتبة الخامسة في مجال التمويل. يعمل في بنك مصر أكثر من 18000 موظف يخدمون أكثر من 10 ملايين عميل.

كما قدم بنك مصر خدمة التقديم على القروض بطريقة إلكترونية من خلال موقعه الرسمي، والتي يمكنك الدخول إليها عن طريق النقر، ثم يتم الرد على الموافقة أو الرفض عبر البريد الإلكتروني خلال يومين.

جدير بالذكر أن بنك مصر حريص على تقديم خدمات متنوعة تساعد المواطنين على تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم. لذلك قدم بنك مصر أنواعًا مختلفة من القروض، وفي الفقرات التالية سنذكر بعضًا من هذه الأنواع.

1- قرض شخصي

بعد الحديث عن قروض بنك مصر للتقاعد 2022، هناك نوع من القروض يقدمه بنك مصر ويقبله كثير من الناس.

يعتبر من أهم أنواع القروض التي يقدمها بنك مصر لعملائه، ويبلغ مبلغ القرض أكثر من مليون جنيه بشرط أن يتم السداد خلال 10 سنوات كحد أقصى لفترة السداد.

يمكن سداد القرض من خلال نظام الأقساط الشهرية عن طريق تحويل الراتب أو من المال الشخصي لمقدم طلب القرض، وتكون الفائدة على هذا القرض 20٪ من قيمته.

2- قرض السيارة

يعتبر هذا القرض من القروض المهمة جدا نتيجة طلب الكثير من الناس، وتبلغ قيمة القرض 500 ألف جنيه كحد أقصى، ويتم سداده خلال عدة سنوات يتم الاتفاق عليها بين العميل والبنك. ولكن فترة السداد لا تتجاوز 10 سنوات.

يتطلب طلب قرض السيارة أيضًا بعض الأوراق والمستندات التي يحددها البنك، وهذه الأوراق كالتالي

إحضار صورة من البطاقة الشخصية والتي تثبت أن عمر مقدم الطلب لا يزيد عن 61 سنة ولا يقل عن 21 سنة.

أحضر فاتورة هاتف أرضي، لكن ليس شرطًا.

من الضروري الحصول على إيصال لفاتورة الكهرباء والغاز والمياه.

قدم مفردات منظمة.

إذا كان المقترض يعمل لحسابه الخاص، فيجب عليه إحضار البطاقة الضريبية.

3- قرض تمويل التجارة

في نطاق ذكر تفاصيل قروض بنك مصر للمعاشات 2022، يقدم بنك مصر أيضًا ما يسمى بقرض الرهن العقاري، والذي قد يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، ولا تتجاوز سنوات السداد خمسة عشر عامًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب قرض عقاري هي صورة من بطاقة الهوية مع تصريح بناء عقار أو بيان شراء أو ما شابه.

4- قروض اشتراك النادي

كما ذكرنا أن بنك مصر يحرص دائمًا على توفير الراحة للعملاء، ولهذا السبب يقدم قرض اشتراك للنادي، حيث يتيح للأفراد الحصول على قرض من أجل المشاركة في بعض الأندية التي يدعمها، مثل الأهلي. النادي ونادي الزمالك ونادي الترسانة وشروط التقديم على قرض هي الاشتراك في الأندية التالية

صورة بطاقة شخصية.

مع ضرورة إحضار فاتورة غاز وماء وكهرباء.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على قرض للمشاركة في الأندية بين 21 و 60 عامًا.

5- قرض السلع المعمرة

قرض السلع المعمرة هو اقتراض مبلغ معين من أجل شراء بعض الأجهزة الكهربائية أو الأثاث أو الأجهزة الإلكترونية.

يجب على مقدم طلب قرض السلع المعمرة أيضًا إحضار بيان من الجهة التي تزود السلع والتي لها تعاملات مع بنك مصر، مع توضيح في بيان جميع الأسعار، ويجب أن يحضر بيان المفردات الذي يرتب من قبل صاحب العمل، وما إذا كان يعمل لحسابه الخاص، يجب إحضار الضريبة على البطاقة.

يحتاج أي مصرف من المستخدمين للموافقة على التقديم للقرض مجموعة كبيرة من المستندات تشمل صورة الرقم القومي وورقة من التأمينات الاجتماعية بقيمة المعاش مع الاستطاعة لتحويلة على المصرف أن سمح ذلك، وصورة من فاتورة مرافق حديث (مياه، كهرباء، غاز) .