قروض شخصية بدون كفيل من شركة الأمثل للتمويلات الشخصية

قروض شخصية بدون كفيل من شركات التمويل ، حيث يهتم مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بأفضل شركة تمويل مالي من حيث الشروط والإجراءات ، ومن أبرز هذه الشركات شركة الأمثال. شركة السريع للقروض الشخصية والتمويل ، حيث تعتبر شركة الأمثال إحدى الشركات السعودية الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي والتي تعتبر رائدة في مجال تمويل المنشآت العاملة في المملكة سواء كانت صغيرة والمؤسسات المتوسطة ، وكذلك للأفراد الذين لديهم الرغبة في الحصول على تمويل شخصي سريع ، حيث تقدم الشركة أفضل الحلول التمويلية لجميع العملاء ، وسنوضح لكم كيفية الحصول على قروض شخصية بدون كفيل من شركات التمويل.

الشروط العامة التي يجب توافرها للحصول على تمويل من شركة الأمثال

حددت شركة الأمثال للقروض الشخصية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها أي عميل لديه رغبة في الحصول على تمويل شخصي دون ضامن ، ومن أبرز هذه الشروط:

يجب على العميل تقديم طلب من خلال موقع الشركة على الإنترنت.

يجب إحضار نسخة من الهوية الوطنية للعميل بشرط أن تكون سارية المفعول.

يجب إحضار بيان توضيحي يوضح بالتفصيل الراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل من خلال جهة العمل التي يعمل بها.

توفير العنوان الوطني للعميل.

يجب تقديم ما يثبت ملكية السكن أو الإيجار.

تقديم كشف حساب بنكي للعميل لآخر ثلاثة أشهر.

ما هي مزايا التمويل الشخصي من الأمثال للتمويل الشخصي؟

من المعروف أن شركة الأمثال تقدم عددًا من الامتيازات لجميع العملاء في حالة طلب مبلغ تمويل من موقع الشركة الإلكتروني. ومن أهم مزايا التمويل الشخصي من الشركة ما يلي:

يتم صرف جميع مبالغ التمويل الشخصي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مبلغ تمويل خاص يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 50،000 بدون كفيل.

توفير فترة سداد مرنة تصل إلى أربعة وعشرين شهرًا من بداية الحصول على التمويل.

توفير ميزة الحصول على تمويل شخصي دون تحويل راتب العميل.

توفير كافة الإجراءات المصرفية السريعة والمرنة من أجل سرعة تحويل مبلغ التمويل إلى العميل.

تحويل مبلغ التمويل إلى حساب العميل خلال ساعات من تقديم طلب التمويل إلى الشركة.

يمكن العثور على تفاصيل التمويل عن طريق تسجيل الدخول موقع الشركة على الانترنت.

رقم هاتف الأمثال للتمويل

قدمت الأمثال إكسبريس للتمويل الشخصي رقم الاتصال الخاص بها ، وهو الرقم المجاني التالي 8003015555 ، والذي من خلاله يمكن لجميع العملاء التواصل والاستفسار عن كل ما يتعلق بالتمويل الشخصي ، وتقديم جميع الاقتراحات أو الشكاوى لكل عميل على حدة ، و يتم إجراء المكالمة خلال ساعات العمل الرسمية.