قروض شخصيه فِيْ السَعُودِيْة بدون تحويل الراتب للسعوديين والمقيمين

قروض شخصية فِيْ السَعُودِيْة بدون تحويل الراتب للسعوديين والمقيمين، يوجد الكثير من البنوك الكبيرة في المملكة العربية السعودية، التي تقدم الكثير من القروض شخصي وذلك دون تحويل الراتب، وفق شروط محددة يتم الإتفاق عليها، مما نجد الكثير من المواطنين والمقيمين يلجأ الى أخذ تمويل شخصي بدون تحويل الراتب،و قروض شخصية فِيْ السَعُودِيْة بدون تحويل الراتب متماثلة مع الشريعة الإسلامية.

قروض شخصية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بدون تحويل الرواتب

فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هناك العديد من البنوك التي تقدم القروض الشخصية دون تحويل الراتب، حيث نجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فِيْ الحصول على قرض شخصي دون تحويل الراتب، وهذه البنوك ممثلة أدناه.

تمويل بنك الإمارات دبي الوطني بدون تحويل الراتب

بنك الإمارات الوطني هُو أحد البنوك التي تقدم التمويل الشخصي دون تحويل الراتب، وهُو متوافق مع الشريعة الإسلامية ومزايا هذا البنك هِيْ كَمْا يلي.

لا يشترط تحويل الراتب للمواطنين السعوديين أو المقيمين.

المالية الشخصية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

امكانية التقسيط للعملاء اكبر من 48 شهر.

إمكانية إعادة التمويل إذا تم دفع 20٪ من التمويل السابق.

فِيْ حالة الوفاة أو العجز الدائم للعميل لا قدر الله يقدم خدمة عدم سداد الأقساط المتبقية.

تمويل ساب مقابل رهن وديعة نقدية

هناك عدد من المزايا للتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من ساب للتمويل مقابل إيداع نقدي، وهذه المزايا موضحة أدناه.

أولا وقبل كل شيء، القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية تحويل مبالغ نقدية كبيرة.

يمكن السداد على مدار عام كامل.

التسهِيْلات فِيْ عملية السداد.

يمكن أن يكون التمويل جميع الموظفِيْن أو العاملين لحسابهم الخاص.

يمكن أن يتم التمويل من قبل جميع الجنسيات.

القرض الشخصي من مصرف الرَاجحّيْ

من البنوك التي تقدم قروضاً شخصية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مصرف الرَاجحّيْ، والذي يعتبر من أهم البنوك داخل الأراضي السَعُودِيْة، وهذه هِيْ الشُروطْ المطلوبة للحصول على تمويل شخصي، مصرف الرَاجحّيْ.

ألا يزيد العمر عن 60 سنة للموظفِيْن و 70 سنة للمتقاعدين وقت سداد القسط الأخير.

يجب أن يكون صاحب العمل من بين الكيانات المعتمدة من قبل البنك.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2000 ريال ولا يقل دخل المتقاعد عن 1900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5000 ريال.

تمويل البنك الأهلي بدون تحويل الراتب

يعتبر البنك الأهلي التجاري من البنوك الرائدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يقدم قروضاً شخصية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بدون تحويل الراتب ويقدم تمويلاً شخصياً بدون تحويل الراتب للمواطنين والمقيمين السعوديين أيضاً وفق شُروطْ محددة. وكذلك التمويل العقاري من البنك الأهلي والقروض الأخرى.

شُروطْ تمويل البنك الأهلي بدون تحويل الراتب

هناك عدد من الشُروطْ للحصول على تمويل من البنك الأهلي بدون تحويل الراتب، والتي وضعها البنك، وهِيْ كالتالي.

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون العميل موظفًا فِيْ القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة.

أن لا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال، وبالنسبة للعمالة الوافدة 4000 ريال.

مدة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل عن ثلاثة أشهر لغير السعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا وقت سداد القسط الأخير.

تحقيق الشُروطْ التي يطلبها البنك للعميل.

يمكن الحصول على قروض شخصيه فِيْ السَعُودِيْة بدون تحويل الراتب وفق شروط محددة من البنك الاهلي ومن أبرز هذه الشروط أن لا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال وايضا يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا