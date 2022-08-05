قروض لذوي الاحتياجات الخاصة السعودية 1444 ، تعد القروض الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية من القروض المتوفرة في البنوك داخل وأهمها بنك التسليف والذي تم إنشائه من قبل الحكومة في السعودية وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بما في ذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، تابعوا معنا .

إجراءات الحصول على قروض لذوي الاحتياجات الخاصة

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتسهيل المعاملات مع ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الحصول على القروض المقدمة لهم، وفيما يلي الإجراءات التي يتم اتباعها حتى يتمكن أصحاب الاحتياجات الخاصة من الحصول على قروض من بنك التسليف

يقوم الشخص بإعداد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية.

ومن بين المستندات التي يطلبها البنك الشهادة الصحية التي تثبت الإعاقة وتحدد نوعها.

يتم تقديم قروض بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.

قروض لذوي الاحتياجات الخاصة السعودية 1444

قالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم يمكنهم التقدم للحصول على قرض مشروع من بنك التنمية الاجتماعية، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا العديد من القروض التي يمكن الحصول عليها من قبل جميع المواطنين السعوديين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة حسب الشروط المحددة لكل قرض .

تمويل نقدي من بنك الائتمان

هو أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري. يتيح لهم هذا المنتج الحصول على تمويل سهل، ويتميز هذا التمويل بكون سقف النقض الخاص به يصل إلى 120 ألف ريال سعودي، وفيما يلي شروط الحصول على هذا المنتج

يجب أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 65 عامًا.

التاريخ الائتماني لمقدم الطلب مطلوب.

ألا يزيد الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.

إحضار وثيقة عمل حر، بالإضافة إلى رخصة لإثبات ذلك.

يمكنك التقدم للحصول على هذا القرض.

تمويل الزواج من بنك التسليف

يهدف هذا المنتج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية إلى مساعدة الشباب السعودي على الزواج، ويتميز بسقف تمويلي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. فيما يلي شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على القرض 70 عامًا.

التاريخ الائتماني لمقدم الطلب مطلوب.

ألا يزيد الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم عن 12،500 ريال سعودي.

يجب أن يكون الزواج لأول مرة.

كما يشترط في الزوجة أن تكون سعودية الجنسية أو من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

إذا كانت الزوجة غير سعودية وليست من دول مجلس التعاون الخليجي فيجب إحضار موافقة على الزواج من الجهة المختصة.

يجب إحضار عقد الزواج الرسمي مصدق عليه من المحكمة المختصة بشرط ألا يمر أكثر من سنتين هجرتين.

يمكن الحصول على هذا القرض ““.

تمويل الأسر المنتجة من بنك التسليف

يقدم هذا المنتج التمويلي للأسر المنتجة لتشجيعهم على العمل الحر وتطوير مشاريعهم التي يحصلون منها على دخل شهري. يتميز هذا القرض بأن سقفه النقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. فيما يلي شروط الحصول على قرض للأسر المنتجة من بنك التسليف

إصدار شهادة الأسر المنتجة أو وثيقة العمل الحر.

تحديد نشاط المشروع الذي تعمل فيه الأسرة المنتجة.

يجب أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 65 عامًا.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب أي سجل تجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم عن 10،000 ريال سعودي.

يجب تقديم نسخة مطبوعة من موقع التأمين الاجتماعي، حيث يشار إلى بيانات الفترات والأجور.

تقديم مستندات الكفيل إذا لزم الأمر.

يمكن الحصول على قرض الأسر المنتجة “”

تأهيل شامل لذوي الاحتياجات الخاصة

بخلاف القروض الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التغلب على المشاكل التي قد يواجهونها بسبب إعاقتهم، وهذا الدعم الذي تقدمه الوزارة معروف. إعادة التأهيل الشامل.

شروط الحصول على مخصصات إعادة التأهيل الشاملة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يحصلوا على تأهيل شامل. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة قد تم تقييم إعاقته.

يجب أن تكون الإعاقة المصنفة ضمن برنامج المساعدة المالية الذي يتم تقديمه لذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت الإعاقة 45 سنة.

ألا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز وزارة الموارد البشرية.

يجب ألا تزيد مدة إقامة المتقدم في المراكز الصحية أو التأهيلية التابعة للحكومة السعودية أو القطاع الخاص على نفقة الدولة عن ستة أشهر في سنة واحدة.

كيفية التقدم للحصول على مخصصات إعادة التأهيل الشاملة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة التقدم بطلب للحصول على إعانة إعادة تأهيل شاملة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع بوابة التنمية الاجتماعية مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

اذهب إلى خدمة تقييم الإعاقة.

انقر فوق “قدم الآن”.

دخول الخدمة بعد قراءة التعليمات المقدمة.

انقر على أيقونة “التالي”.

اختر النوع المفضل لديك من الاستعراض.

قم بتحميل التقرير الطبي واتبع التعليمات المطلوبة.

وافق على الشروط.

قدم الطلب بعد الانتهاء

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول قروض لذوي الاحتياجات الخاصة السعودية 1444 و كيفية التقدم للحصول على مخصصات إعادة التأهيل الشاملة ، و شروط الحصول على مخصصات إعادة التأهيل الشاملة .