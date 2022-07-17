قسط 20,000 بدون كفِيْل للسعودي والمقيم وبدون أجور وكالة

قسط يصل إلى 20 ألف ريال من خلال أفضل الشركات المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ شركة اليسر للتمويل، حيث تسعى لتوفِيْر التمويل غير المضمون لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين فِيْ المملكة بموجب شُروطْ وضوابط شركة اليسر للتمويل. شركة اليسر حيث تطلب الشركة فترة زمنية محددة على الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر دون تحديد القطاع التمويل الشخصي متاح لموظفِيْ القطاعين العام والخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

التمويل الشخصي بشُروطْ شركة اليسر للتمويل

يجب على المواطن السعودي والمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي تابع لشركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة. عمره 22 سنة. كَمْا يتطلب توفِيْر العديد من الضوابط التي يحتاجها التمويل الشخصي من خلال اليسر للإجارة والتمويل ومن بين الشُروطْ

يشترط ألا يقل عمر المواطن السعودي والمقيم عن 22 سنة وألا يتجاوز 60 سنة.

كَمْا يشترط أن يكون المتقدم سعوديًا ومقيمًا أيضًا ويبدأ دخله الشهري من 5000 ريال سعودي.

كَمْا نصت اليسر للتمويل على أن مقدم الطلب يجب أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقدم للحصول على التمويل.

رَابِطْ لتطبيق التمويل الشخصي لشركة اليسر للتمويل

من أهم مزايا الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة اليسر للإجارة والتمويل إمكانية طلب التمويل عبر الإنترنت عن طريق الدخول على الرَابِطْ الرسمي لشركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة واتباع الخطوات التالية.

تدخل الموقع موقع اليسر الرسمي للتمويل

بعد ذلك، أدخل خيارات التمويل الخاصة بك.

بعد ذلك، يتم إدخال التمويل الفردي.

تم اختيار طلب التمويل من الأفراد.

يجب أن تملأ شركة اليسر استمارة طلب التمويل.

مميزات التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

صممت شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عددًا من منتجات التمويل الميسرة المختلفة للأفراد، ومن بين هذه المنتجات أسرع تمويل شخصي فوري بقيمة إجمالية 20 ألف ريال سعودي. وله العديد من المزايا التي تناسب تطلعات المواطنين والمقيمين السعوديين. من بين هذه الميزات ما يلي