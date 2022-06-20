قسط 250 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي 60 شهر

تقسيط 250 ألف كاش بدون تحويل الراتب ، قرض شخصي يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج التمويلي بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد. السعوديين وغير السعوديين كذلك.

برنامج القرض الشخصي من Kwara Finance

تعتبر شركة كوارا للتمويل من أهم وأبرز شركات التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من برامج التمويل التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج القرض الشخصي من Quara Finance متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن لمقدم الطلب الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي من خلال هذا البرنامج التمويلي المتوفر في شركة كوارا للتمويل.

لا يحتاج مقدم الطلب إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي من Quara Finance.

قدمت شركة كواره للتمويل مبالغ تمويل تصل إلى 100،000 ريال سعودي ولا تتطلب وجود ضامن أو ضامن.

يمكن للمواطنين السعوديين وغير السعوديين الاستفادة من برنامج القرض الشخصي من تمويل قوارا بدون ضامن وبدون تحويل الراتب.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ القرض الشخصي من Quara Finance إلى 60 شهرًا ، من خلال أقساط شهرية مجدولة وسهلة.

تقدم الشركة للعملاء الموافقة السريعة والفورية على طلب القرض الشخصي الخاص بهم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يمكن لطالب المالية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

يمكن لمقدم الطلب الاطلاع على جميع برامج التمويل المتاحة في Kwara Finance من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

القرض الشخصي من Quara Finance متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي.

المستندات والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب قرض Kwara Finance بدون ضامن وبدون تحويل راتب