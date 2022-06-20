قسط 250 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي 60 شهر

تقسيط 250 ألف كاش بدون تحويل الراتب ، قرض شخصي يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج التمويلي بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد. السعوديين وغير السعوديين كذلك.
برنامج القرض الشخصي من Kwara Finance
- تعتبر شركة كوارا للتمويل من أهم وأبرز شركات التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.
- تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من برامج التمويل التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
- برنامج القرض الشخصي من Quara Finance متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يمكن لمقدم الطلب الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي من خلال هذا البرنامج التمويلي المتوفر في شركة كوارا للتمويل.
- لا يحتاج مقدم الطلب إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي من Quara Finance.
- قدمت شركة كواره للتمويل مبالغ تمويل تصل إلى 100،000 ريال سعودي ولا تتطلب وجود ضامن أو ضامن.
- يمكن للمواطنين السعوديين وغير السعوديين الاستفادة من برنامج القرض الشخصي من تمويل قوارا بدون ضامن وبدون تحويل الراتب.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ القرض الشخصي من Quara Finance إلى 60 شهرًا ، من خلال أقساط شهرية مجدولة وسهلة.
- تقدم الشركة للعملاء الموافقة السريعة والفورية على طلب القرض الشخصي الخاص بهم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- يمكن لطالب المالية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة.
- يمكن لمقدم الطلب الاطلاع على جميع برامج التمويل المتاحة في Kwara Finance من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.
- القرض الشخصي من Quara Finance متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي.
المستندات والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب قرض Kwara Finance بدون ضامن وبدون تحويل راتب
- الهوية الوطنية لمقدم الطلب أو المقيم سعودي ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- يجب على مقدم الطلب إكمال نموذج طلب قرض شخصي من Quara Finance.
- تقديم تعريف للراتب الشهري لمدة لا تزيد عن 90 يومًا ، إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي.
- إذا كان طالب التمويل موظفًا في القطاع الحكومي أو مواطنًا مقيمًا أو موظفًا في القطاع الخاص ، يشترط تحديد راتبه الشهري لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
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