قصة أستاذ شاب وقع في حب تلميذته

قصة مدرس شاب وقع في حب تلميذه – مدرس ثانوي يستعد للحصول على الدكتوراه. بحق الله لا تحكموا عليّ، ورسالة المعلم تعليمية بحتة، ولا يجب أن يتدخل عاطفياً.

Il est vrai que la mission de l’enseignant est d’abord pédagogique et ensuite l’enseignement vient après lui, mais le professeur avant qu’il ne soit professeur est un être humain avec un esprit qui le juge dans toutes ses affaires, mais متى.

قصة مدرس شاب وقع في حب تلميذه

صورة معبرة

تم قياس العاطفة على مقياس العقل، وأنا لا أتحدث هنا عن الانجراف إلى الأهواء والرغبات والعمل على إرضائها بطريقة ما. لا، بالطبع لا، لكني أعتقد ذلك.

الشعور بميل قوي نحو الشخص الذي يحبه قلبك والشعور بالراحة والهدوء النفسي لمجرد رؤيته والسماح لخيالك بنسج عالم من الأحلام.

ما تتمنى تحقيقه يومًا ما تحت سقف الحلال في سبيل الله عبر العصور .. كم حروب خاضتها امرأة، ويا ​​لها من مفارقة غريبة.

حب الحرب الاختلاف بينهما هو رسالة كم عدد الإمبراطوريات التي سقطت عبر التاريخ بسبب زوجة فرعون لحبه الشديد لزوجته قبل أن يطلب إنقاذ حياة.

ذلك الطفل الذي نشأ ليكون موسى عليه السلام، وكلنا نعرف قصة نبي الله موسى نيرون الذي أحرق روما بسبب امرأة وقيصر روما الذين اعتنقوا المسيحية.

وجعلها الديانة الرسمية لروما بعد أن كان وثنيًا، كل ذلك لأنه وقع في حب امرأة مسيحية.

امرأة أي حب لا يعرف بيننا قيس وليلى وعنترة وعبلة، وفيها حب أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهله وأصحابه. لزوجاته أمهات المؤمنين.

لماذا عندما نتحدث عن الحب نربطه بمجموعة من المحرمات، معظمها عادات وتقاليد عفا عليها الزمن ومحرمة على النساء، تحدث عنها الله تعالى في القرآن.

لماذا عندما نقول أن المعلم يحب تلميذه، فإننا نشجب هذا الحب، فهل ممنوع إذا كان قصد المعلم لهذا الحب هو الزواج وتكوين أسرة مع تلميذه الذي.

قبل أن تصبح تلميذة، كانت شخصًا وقع في حبه واختار أن تكون شريكة حياته، وأين القداسة في مثل هذا الحب بالنسبة لأبنائه، فأين الذنب

يُعرف الفلاسفة بحكمتهم وأعمالهم المنطقية. كم من الفلاسفة وقعوا في حب امرأة في هذا الأمر. لم يلجأوا إلى العقل، بل اتبعوا قلوبهم وعواطفهم.

اندفع إلى أولئك الذين يحبون باروخ إسبينوزا مفتونين بنار الحب – لسوء الحظ تركته صديقته لشاب ثري – وكذلك فعل شوبنهاور وفولتير، اللذين وقعا.

صورة معبرة

En amour et en adoration, la limite de l’engouement et la fin de leur histoire avec leurs deux amants ressemblaient à l’histoire d’Espinoza, et ils devinrent philosophes lorsqu’ils se retirèrent de l’amour et se consacrèrent à l’ روح. كان الأمر نفسه بالنسبة لفريدريك نيتشه.

بالمناسبة، أحب تلميذه سالومي الذي تركه، وهذا الفيلسوف العظيم أصيب بالجنون في الأيام الأخيرة من حياته، وهناك من يقول بسبب انفصاله عنها، وهناك أمثلة كثيرة لأشخاص قاموا بذلك. بلغ النضج.

أعلى المراتب في الحياة، ولكن عندما تتحدث العاطفة يكون العقل صامتًا، فلماذا نحمل المعلم ما ليس لديه القدرة على القيام به

بالمناسبة، أخفي مشاعري بداخلي وهي تدرس لي في الصف الثالث الثانوي. أتعامل معها كما أتعامل مع جميع الطلاب. إذا وصلت متأخرة، على سبيل المثال، لا أسمح لها بالدخول. حتى تحضر ورقة القبول من الاستشارة، لا أنكر أنني عندما أنظر إليها أشعر برفرفة في قلبي، أعشقها حتى النخاع.

أتمنى أن تكون رفيقة حياتي، محجبة، امرأة جميلة جمالها آسر، تتفوق في دراستها وتستعد للبكالوريا قسم الرياضيات.

مرتبك في قضيتي، في سبيل الله نصحني بما يجب أن أفعله ورجاء لا تحكم علي. أنا أعلم على وجه اليقين أن الزواج رزق من الله، والله قسَّم لنا رزقنا، لكنني لم أجد طريقة للتعبير عما يدور في خاطري غير هذا المنبر، فشكراً لكم.

قد تكون مهتمًا

إذا كان عصيانتي في هذه الحياة هو حبي لتلميذي، فلا أريد أن أتوب عن هذا العصيان، ولا أريد أن أصبح فيلسوفًا.