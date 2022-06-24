قصة أميرة الجنيات

قصة الأميرة الجنية – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة الاميرة الخيالية

قصتنا اليوم هي قصة فتاة يتيمة شابة كانت تعيش في دار أيتام المدينة بالقرب من غابة كبيرة. لا أحد يعرف من أين أتت ولا أحد يريد أن يعتني بها. كانت تعتمد على هبة عدد قليل من الفلاحين الجيدين.

لم تستطع تذكر اسمها أو من أين أتت، لذلك أطلق عليها القرويون اسم كلير. على الرغم من لطف بعض سكان المدن، إلا أن آخرين لم يتمتعوا بنفس اللطف. في أحد الأيام المشمسة عندما كان الأولاد يلعبون في شوارع المدينة، قررت كلير التحدث إلى المخلوقات الوحيدة التي لم تكن قاسية عليها، القطط والكلاب الضالة في المدينة.

(آشلي ساخرة) هاهاها تنظر إليها وهي تتحدث إلى القطط والكلاب. لذلك ينظرون إليه ويتعجبون. لن يجيبوا عليك، كما تعلم.

اتركها وشأنها، أشلي. لم تفعل أي شيء لك.

أيا كان، سوف ألعب في الغابة، هل ستأتي معي

لم يكن جيمس مثل الأولاد الآخرين في المدينة، لقد كان لطيفًا، وأراد أن يلعب في الغابة، لكنه لم يكن يريد أن يترك كلير بمفردها أيضًا.

كلير، هل تريد أن تأتي وتلعب في الغابة أعدك أنني لن أدع ذلك يزعجك.

حسنًا، سأذهب إذا ذهبت، جيمس.

ركض الأولاد إلى الغابة للعب، وعلى الرغم من وعد جيمس لكلير، سارعت آشلي في مضايقته مرة أخرى.

ماذا تقول الطيور يا فتاة هل تعتقد أنها تتساءل كيف يمكن لخاسر مثلك التسكع مع رجل رائع مثلي

في الواقع، إنهم يتساءلون فيما بينهم من سيتبول على رأسك أولاً

ماذا قلت يا ملكة الخاسرين لا أحد في المدينة يريدك هناك، كما تعلم. يمكنني تركك هنا في الغابة ولن يسألك أحد.

أثناء قول ذلك الشيء اللئيم، دفع آشلي كلير إلى الأدغال القريبة. كان على وشك المضي قدمًا ومواصلة هجومه عندما أمسك جيمس بذراعه لصده.

أتركها وحدها. لماذا تزعجها هكذا طوال الوقت لم تفعل أي شيء لك.

ما إن أنهى جيمس عقوبته حتى فقدت آشلي انتباهها وسارت نحو الأدغال التي سقطت فيها كلير، حيث ظهر شيء جميل وملون، وعندما اقتربت منه آشلي، رأى أنه جاء من قبضة سيف مضمن في صخرة على الأرض.

سأتعامل معك لاحقًا، هذا السيف رائع حقًا. فقط الشخص الأكثر روعة بيننا يمكن أن يحصل عليه.

أمسكت آشلي بالسيف وسحبه بكل قوتها. لم يحدث شيء. تمسك السيف على الأرض. كان يشد بقوة أكبر، لكن يده انزلقت عن المقبض وسقطت على ظهره.

هاهاها، أعتقد أنك لست أروع رجل بيننا بعد ذلك.

اخرس هل تريدني ادفنك بالسيف هل سيكون ممتعا

مشيت آشلي نحو كلير، وعندما تراجعت لتجنبها، لمست يدها مقبض السيف. ظهر ضوء قوي في الغابة. تم توجيه يد كلير نحو مقبض السيف بقوة غير مرئية، فمزقتها عن الأرض. على الرغم من عدم وجود أحد في الغابة باستثناء هؤلاء الأولاد الثلاثة، كان جيمس متأكدًا من أنه سمع الأبواق وهي تعزف بينما ارتفعت كلير في الهواء. اتسعت عيناه عندما استدارت كلير. نما شعرها طويلاً وتغير لونه. تم تغيير ملابسه إلى زي محارب حديدي. عندما عادت إلى الأرض، نزلت آشلي من الأرض وهربت.

(يهرب) فيقول انسوا! لن أنتظر منك أن تقطع رأسي. “للمساعدة!!”

صافي هل هو أنت ماذا هناك!

التفت كلير إلى جيمس ورأت أن عينيه قد تراجعت. تركت السيف في الهواء وسقطت على الأرض. نظر جيمس إلى كلير وعادت إلى طبيعتها. بمجرد تحولها إلى محاربة لا تصدق، عادت إلى كونها متسولة فقيرة. التقط جيمس كلير وأعادها إلى المدينة. بقي السيف على الأرض ودُفن في التراب عندما سقطت كلير.

قد تكون مهتمًا

كيف يمكن لفتاة صغيرة أن تكون ثقيلة جدا

في قلعة على حافة الغابة يعيش ملك وملكة في غرفة العرش.