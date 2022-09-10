قصة إسلام أحمد سبيع بالتفصيل، يعد إسلام أحمد من أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في جمهورية مصر، حيث يعد محاضر ديني كبير، شارك في العديد من اللقاءات والبرامج الدينية، لمع اسم إسلام أحمد سبيع عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن إعتقال إسلام أحمد سبيع من قبل الجهات الأمية المصرية والحكم عليه لمدة عامين مما زاد الإهتمام للتعرف على قصة إسلام أحمد سبيع بالتفصيل.

من هو احمد السبيعي

أحمد السبيعي باحث ومحاضر وكاتب ديني مصري الجنسية. ولد في جمهورية مصر العربية وتحديداً محافظة الجيزة في ثمانينيات القرن العشرين الميلادي. هو في العقد الرابع من حياته. يعتنق الدين الإسلامي ويقيم في حدائق الأهرام. أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط ​​والثانوي في مدارس مصر. ثم التحق بدراسة الشريعة والعلوم الدينية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية، وحصل على العديد من الشهادات التعليمية بالإضافة إلى عمله كمحاضر وكاتب في الأديان المقارنة.

سيرة احمد سباع

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الباحث الديني والمحاضر في جمهورية مصر العربية أحمد سبي

الاسم الكامل احمد السيد احمد سبيعى.

مكان الميلاد محافظة الجيزة، مصر.

سنة الميلاد ولد في القرن العشرين الميلادي.

العمر هو في العقد الرابع من عمره.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

مكان الاقامة حدائق الاهرام محافظة الجيزة مصر.

المهنة والنشاط باحث ومحاضر وكاتب في الأديان المقارنة.

سنوات النشاط لديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة في هذا المجال.

تاريخ الاعتقال 27 نوفمبر 2022.

سبب الاعتقال غير محدد.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الأبناء وله ولد واحد.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

قصة اسلام احمد سبيع بالتفصيل

أحمد سبيع رجل مسلم اعتنق الدين الإسلامي منذ ولادته الأولى. هو من عائلة مسلمة حافظ على عادات وتقاليد الدين الإسلامي حتى عصرنا. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن الباحث والمحاضر أحمد سبيع يعتنق دينا آخر، فهل من الممكن أن يكون ذلك بسبب اعتناق الباحث والمحاضر. ثم اعتنق الإسلام، وهذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، فقد اعتنق الدين الإسلامي منذ ولادته حتى هذه اللحظة. وكان قد اعتقل فجر الجمعة السابع والعشرين من نوفمبر 2022 م من منزله الواقع بمنطقة حدائق الأهرام بجمهورية مصر العربية، ومكث في السجن مدة عامين للتهم الموجهة إليه. .

سبب اعتقال أحمد سبيعي

لم يتم تحديد سبب القبض على الباحث الإسلامي في مقارنة الأديان، أحمد السبيعي. أعلنت لجنة العفو الرئاسية بجمهورية مصر العربية، برئاسة عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن 33 معتقلاً على ذمة المحاكمة دون توضيح قضاياهم القانونية، يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 م. ومن بينهم الباحث الإسلامي أحمد سبيع. نشر المحامي طارق العوضي أسماء 33 أفرج عنهم وحُلّت ملفاتهم بالوزارة، أبرزها ما يلي

رضا أبو الليل قطب حسين.

اسلام موسى حسن محمد.

رأفت احمد محمد زكي.

محمد كمال حسن صالح.

فتحية محمد ابراهيم ابو زيد.

احمد السيد سالم شعوت.

احمد ماهر عزت محمد.

احمد السيد احمد سبيعى.

عمرو سعيد رمضان عبد اللطيف.

جرجس سميح زكي عبيد.

خالد محمد الصابر احمد حوش.

احمد سبيعى تويتر

أحمد سبيع لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين على صفحته الرسمية على منصة تويتر، حيث يتابعه ما يقرب من 86 ألف متابع على تلك المنصة، ويشاركه العديد من التغريدات المتعلقة بالمجال الديني، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الفيديوهات المميزة في من أجل إرشاد الناس وإتباع طريق الخير يمكنكم متابعة حساب الباحث المصري أحمد السبيعي عبر منصة تويتر مباشرة عبر موقع “”.

انتشرت قصة إسلام أحمد سبيع عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد قيام الشرطة المصرية بإعتقال إسلام سبيع وهو ومجموعة من الشباب ، حيث لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة عن سبب إعتقال الداعية إسلام سبيع