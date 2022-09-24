قصة احمد العامري في جبل مدر ، أحمد العامري التي انتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره واسعة، حيث كانت تدور حكايتها حول اختفاء أحمد العامري ومن ثم العثور عليه في جبل مضر الواقع بسلطنة عمان، وقصته مشغلات الرأي العام في عمان واستمرت لفترة طويلة بسبب اختفاء أحمد العامري لفترة من الزمن، وبعد ذلك مرضت قصته في الوسط العربي وبحتفيها نوع من الغموض.

من هو أحمد العامري جبل مدر

أحمد العامري موال شخصية ومواطن من عمان ظهر اسمه عبر محركات البحث بسبب قصته واختفائه لفترة زمنية طويله، وهو عماني يبلغ من العمر ستة عشر عاما وهو بالصف العاشر وينتمي إلى أسره عمانية حيث ظهر اسمه في عام 2012 بعد انفخرسه أسرته ليصبح اسمه يملان الرأي العام في الوطن العربي، وأحمد العامري هو من أبرز الشخصيات في سلطنة عمان وما زالت قصته يوجد بها نوع من الغموض.

قصة أحمد العامري في جبل مدر

اختفى أحمد العامري على الأنظار وكان عمره السادسة عشرة وقذف اختفى في جبل مدر الواقع في عمان ويتبع لولاية المضيبي ومديريه سناو، بالتحديد بالقرب من مدينة العيون وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يناير لعام 2012 م، أغان استمر اختفاء أحمد العامري حوالي أربعة شهور وتم استدعاء جميع شباب القرعة المجاورة للبحث عن الشاب أحمد العامري، اغنيهبين في ما بعد أن أحمد العامري وجد جثة هامدة في جبل مدر، من بعد فقدان أثره لمده أربعة أشهر، وقد عثرت عليه الشرطة بولاية المضيبي وقد أبلغت أسرته عن اختفائه في 25 يناير لعام 2012 وتم دفنه في بلده العيون.

أحمد العامري السيرة الذاتية

أحمد العامري هو شاب عماني تم فقدان أثره منذ عام 2012 لمده أربعة شهور واليكم أبرز المعلومات الشخصية حول الشاب أحمد العامري:

الاسم أحمد العامري

الجنسية يحمل الجنسية العمانية.

العمر يبلغ العمر 16 عاما.

الدراسة في الصف العاشر.

الإقامة يقيم في ولاية المضيبي في مديريه سناو.

قصته حيث إنه اختفى لمده أربعة أشهر بالتحديد يوم الأربعاء 25 يناير 2012 م.

وفاته توفى بعد العثور عليه لمده أربعة أشهر من قبل الشرطة العمانية وتم العثور عليه جثة هامدة في جبل مدر.

يقع جبل مدر في سلطنة عمان تهديد وسط الصحراء الشمالية الشرقية لولاية الوظيفة وهو قريب من العيون وهذا الجبل هو الوحيد الذي يقع وسط الصحراء ومليء بالحيوانات البرية ويوجد بها العديد من الكهوف ويتكون من تجويفات صخرية ونشرت العديد من الإشاعات والحكايات الخرافية عن الجبل الذي تحظر التجول بداخله.