قصة اخوات الشمس

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قصة راهبات الشمس

هذه قصة وقت كانت فيه الزيجات تتحدد بتعاويذ سحرية أو معارك مع العمالقة، وهي قصة زمن كان فيه الملوك والملكات يحكمون الأرض ويمكن للمرء أن يلتقي بعائلات القمر والشمس.

ذات مرة كان هناك ملك عظيم وله ولد جميل. كان للأمير أفضل صديق، وهو ابن البستاني الملكي. كان الأولاد يدرسون ويأكلون ويلعبون معًا يومًا بعد يوم. لم يكن الملك سعيدًا بهذا، لكن أميره الحبيب، كان له كصديق فقط ابن البستاني.

تبدأ قصتنا في يوم حاسم عندما كان الصديقان يتنافسان في الحدائق، ووجد ابن البستاني شيئًا ما. أخبر الأولاد الملك بكل شيء، لكن الملك لم يسمح لابن البستاني أن يكون أفضل من ابنه، لذلك فكر في حل وسط صعب.

بحث رينك عن الدجاجة في جميع حدائق القصر، وساعده الأمير عندما لم يجد شيئًا، وقرر رينك مغادرة القصر للعثور عليها.

غادر رينك القصر متسائلاً أين تجد الريشة الذهبية في العالم، دخل رينك في غابة عميقة يمشي عندما سمع ضوضاء، فقط ليذهل الثعلب.

أخبره رينك كل شيء عن الريشة الذهبية، قاد الثعلب رينك إلى أعماق الغابة، ثم تسلقوا الجبال إلى قمة عالية جدًا.

لمعت القمة وكأنها غارقة في هالة ذهبية، وذهب رينك إلى القلعة، وكانت الأبواب مفتوحة، ودخلوا الفناء، ورأوا ست دجاجات ذهبية تأكل الحبوب الذهبية، ورأوا رينك قد فقد ريشة.

ثم دخلوا القلعة الذهبية وفجأة سمعوا صوتا. خذ الثعلب إلى قلعة العمالقة. سمعوا الموسيقى الصاخبة والرقص، زحفوا إلى القلعة خلف العشب ونظروا من خلال نافذة ضخمة، كان العمالقة يرقصون وكانت الأخت الصغرى المخطوفة تجلس على سطح الطاولة ولديها نجمة على جبهتها.

طلب رينك من العمالقة السماح له بالرقص مع الأميرة، ثم بدأ الرقص. بينما كان العمالقة مشغولين بمراقبتهم، قفز الثعلب من النافذة ثم أطفأ شموع القاعة.

مع حلول الظلام وتساءل العمالقة عما حدث، أظهر النجم الساطع على جبين الفتاة الطريق، هرب رينك والأخت الصغيرة من القاعة وهربوا من العمالقة.

في القلعة، شكرت الأميرة رنك لتحقيق النبوءة. عاد رينك بالي إلى مملكته مع الدجاجة التي فقدت ريشها، وأخبر الملك عن مغامرته بأكملها، وبينما كان الصديقان يتحدثان، كان الملك غاضبًا. كان يعتقد أن الأمير هو الذي يستحق الزواج من شخصية سحرية وروحية مثل أخت الشمس.

لذلك وضع خطة لتخريب حفل الزفاف إذا جاءت إلى مملكتهم بعد عشر سنوات، وبعد عشر سنوات نشأ رنك والأمير حكيمًا ووسيمًا.

كان وصول Sun Sister يقترب، وأخيراً، ذات يوم، كان الملك والأمير Warnk يطلقون السهام في الحديقة.

امتلأت السماء بالنور الذهبي، وكانوا خائفين لكنهم رأوا عربة ذهبية وكانت أجمل فتاة رأوها تنزل إلى القصر.

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ركض الأمير مع جيش للترحيب بالأميرة، وغضب الملك، أهان الملك الأميرة، فغضبت بشدة ودمر قصرها، ثم ترك رينك وأخت الشمس يذهبان إلى بلادها بمركبته الذهبية ويعيشان بسعادة.