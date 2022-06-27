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قصة الأخوات الثلاث

ذات مرة، كانت هناك ثلاث أخوات دافيتا وبيترا وسيمونا. عاشت الفتيات في المنزل مع والدتهن، لكن مع نموهن من فتيات إلى فتيات صغيرات، أصبح منزل طفولتهن صغيرًا جدًا بالنسبة لهن.

الأم “بناتي الأعزاء، لم يعد وقت البحث عن طريقك. أعطيت كل واحدة منكم حقيبة مليئة بالعملات الذهبية، يمكنك أن تنفقها كما يحلو لك، ولكن إذا كنت حكيمة مثل والدك العزيز، فستستخدمها لبناء منزل جديد ولكن.

احتضنت الفتيات وداعا لأمهن، ومع وجود المال في جيوبهن، قررن العثور على مكان جديد للعيش فيه.

وسرعان ما صادفت الأخوات سهلًا في الغابة به مساحة كافية لبناء ثلاثة منازل. نظرت دافيتا، أكبرهم، حولها بحماس.

دافيتا “انظر إلى كل هذا الخشب. ركضت من شجرة إلى شجرة، متخيلة كيف سيبدو منزلها مصنوعًا من تلك الأغصان الرقيقة.

أجابت سيمونا، الأخت الصغرى “لكن دافيتا”. “البيت المصنوع من الفروع لن يكون قويا جدا. سيتعين عليك إصلاحه في كل مرة تكون هناك عاصفة “.

هزت دافيتا كتفيها، “نعم، لكنها ستكلفني وقتي فقط، لأنني أستطيع أخذ كل الخشب من الغابة. وسيكون لدي المال لشراء ملابس جميلة وأفضل حصان يمكنني العثور عليه. سأكون مشهورا. ”

بدأت دافيتا في جمع العصي والأغصان من الغابة لبناء منزلها. على الرغم من أن شقيقتها اعتقدتا أنها فكرة سيئة، إلا أنهما ساعدتها لأن هذا ما تفعله الأخوات عادة. قبل مضي وقت طويل، كانت دافيتا قريبة من منزلها الخاص بها، وحتى سيمونا اعترفت بأنه منزل جميل.

تبحث بترا الآن عن مواد لبناء منزلها. أخذت دافيتا الكثير من الخشب، لذلك قررت بترا استخدام القش والعشب لتغطية منطقة الغابة.

عندما رأت دافيتا شقيقاتها الصغيرات على أيديهن وركاب السرج يلتقطن العشب، ضحكت عليهن “العشب ليس قوياً بما يكفي للمنزل. بيتي مصنوع من الخشب، لذلك سيكون قويًا ومتينًا. يكفي هبوب ريح وكل شيء سينهار.

نظرت بترا إلى أختها

“لكن منزلي سيكون لطيفًا ودافئًا لأن العشب سوف يملأ كل الفجوات. وسوف يفسح منزلك الخشبي الطريق للبرد والمطر.”

نظرت إليها، ولاحظت أن الشمس بدأت تغرب. “هل تريد مساعدتنا في بناء منزلي “

هز دافيتا رأسه، “لا، أنا ذاهب إلى السوق لشراء أجمل حصان وبعض الملابس الجميلة التي يرتديها.” ابنِ منزلك. التقطت كيس المال الذي أعطته إياها والدتها وغادرت إلى المدينة.

تنهدت سيمونا. كان الظلام قد حل ولم تكن قد بدأت في منزلها. لقد عملت بجد مع البتراء لاستكمال المنزل المصنوع من العشب والتبن، وفي النهاية، بحلول ضوء القمر، كان منزل البتراء قد اكتمل.

قالت سيمونا “سأضطر للنوم في مكانك الليلة، بترا”. “الظلام الآن وأنا بحاجة لشراء مواد لبناء منزلي، لذلك ستكون لدينا ليلة سعيدة وغدًا يمكننا الذهاب معًا لشراء الطوب”.

لكن البتراء هزت رأسها وقالت “أنت لا تنتمي إلى منزلي. لقد بنيت منزلًا صغيرًا لطيفًا لذلك لم يكن هناك مكان لأي شخص آخر.

كانت سيمونا مندهشة. كانت قد أمضت اليوم كله في جمع الحطب لمنزل دافيتا، والعشب والقش لمنزل بترا، والآن بعد أن احتاجت إلى مكان تنام فيه، لم تسمح لها أختها بالبقاء في المنزل.

“سأنتظر عودة دافيتا، منزله كبير ويكفي لشخصين على الأقل.”

لكن عندما عادت دافيتا بعد ساعات، لم تكن وحيدة. ركبت حصانًا أبيضًا جميلًا، وكانت برفقتها فتاتان أخريان، كل ثلاثتهم يرتدون ملابس أنيقة للغاية.

“هؤلاء هم صديقاتي، سيمونا، الذين التقيت بهم في المدينة. أليسوا رائعين في الملابس التي اشتريتها لهم حان وقت النوم، أراك صباح الغد.

أغلقت دافيتا بابها الأمامي، تاركة سيمونا تقف وحدها في الخارج.

نظرت سيمونا حولها، لكن لم يعد هناك خشب لبناء ملجأ، ولا عشب أو قش لصنع سرير، لذا استلقت سيمونا على أرض صلبة، وعلى الرغم من البرودة وعدم الارتياح، فقد استغرقت في نوم عميق حيث عملت بجد للمساعدة له. أخوات.

لكن غدًا سيكون يومًا سعيدًا، عندما تأخذ شقيقتها إلى السوق لشراء الطوب لبناء منزلها.

في صباح اليوم التالي، استيقظت سيمونا مبكرًا عند شروق الشمس. اتصلت بترا ودافيتا، على أمل رحيل سريع.

لم يكن هناك إجابة من البتراء، فذهبت سيمونا إلى دافيتا وطرق الباب. أجابت أختها وأخبرتها أن بترا ذهبت إلى السوق لشراء بعض الأثاث الجديد ولمعرفة ما إذا كانت هي أيضًا ستعثر على أصدقاء.

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كانت سيمونا غاضبة من أخواتها – كانت بحاجة لمساعدتها، والآن ستكون وحدها مع دافيتا لشراء الأشياء التي تحتاجها لبناء منزلها. لكن دافيتا كانت لديها خطط أخرى.