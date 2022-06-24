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قصة الأميرة الضائعة

في بلدة صغيرة، ليست بعيدة عن القلعة، كانت هناك فتاة اسمها جين. جعلها والداها بالتبني تعمل بجد كل يوم. على عكس الآباء بالتبني الآخرين، فقد كرهوا جين، وعاملوها كعبد، ولم يسمحوا لها باللعب. عندما كانت تنظف جدران منزلهم، فكرت في نفسها

أعلم أنني تبنت في سن مبكرة، لكنني متأكد من أنهم تبنوني لأكثر من كونها خادمة. وصل والداها بالتبني، ساندي وكريس، عندما انتهت ووضعا الدلو والفرشاة جانبًا.

– لماذا هذا الجدار متسخ كنت تنظفه منذ خمس ساعات. هذا صحيح ما أقوله، أنت عامل نظافة فاشل. أريد أن أرى انعكاس وجهي على الحائط عندما أعود، أريد أن يلمع الجدار مثل مرآة النظافة وإلا فلن تأكل.

صعدت ساندي إلى غرفتها بنظرة غضب وتهديد على وجهها. لماذا لا يحبون أي شيء أفعله

إنه خطؤك! ساندي هي ألطف شخص في العالم، لابد أنك فعلت شيئًا ما لإثارة غضبها وإلا لم تكن لتتصرف على هذا النحو. تذكر، في المرة القادمة التي تشتكي فيها، لا بأس وأنت لست كذلك. إذا اشتكت، فهذا يعني أنك ارتكبت خطأ.

بعد هذا الخطاب، دخل كريس إلى الغرفة مع ساندي، وتُركت جين وحدها لتنظيف الجدران كما تفعل معظم الوقت كما تفعل دائمًا.

أتمنى لو كان لدي مكان آخر أذهب إليه، كنت سأغادر على الفور ولكن ليس لدي مال ولا طعام ولا مكان للعيش فيه، فأنا عالق هنا في تنظيف الجدران وأكل الأوساخ. حساء اليقطين بدون توابل.

فجأة، ظهرت ساحرة بجانب جين. في البداية كانت جين خائفة، لكن لم يكن عليها أن تقلق. ليس كل السحرة أشرار، وهذه الساحرة يجب أن تكون جيدة.

ماذا من أنت التمنيات كنت أتحدث مع نفسي، هذا كل شيء. لم أتمنى أمنية، إنها ليست أمنية جيدة على أي حال.

حسنًا، بدا هذا الأمر وكأنه أمنية بالنسبة لي، وأنا هنا لتحقيق ذلك. أنا ساحرة جيدة. نحن قلة، كما تعلم. كل ما أحتاجه هو شعر والدتك بالتبني ومن ثم يمكنني العثور على مكان آخر للعيش فيه.

أتمنى لو كان والداي على قيد الحياة، أتمنى أن أعيش معهم. عزيزي والديك على قيد الحياة. كان يجب أن تعرف هذين الكاذبين القذرين. إذا أحضرت لي شعري، فسأخلع لك تلك الملابس المتسخة وأرتدي ملابس جديدة وجميلة لتعيش مع والديك.

هل والداي على قيد الحياة من هم أحضر لي بعض الشعر وستعرف كل شيء. ومثلما ظهرت الساحرة الطيبة بسرعة، اختفت بسرعة. جلست جين وبدأت في التفكير فيما قيل لها

حسنًا، ساندي لا تغسل شعرها أو تصفه. لذلك يجب أن أجد طريقة للحصول على شعرها. آمل أن يسعد والداي برؤيتي، وآمل أن أعرف ما الذي أتى بي إلى هنا.

هناك أيضا ساحرات جيدون. هناك أيضا سحرة أشرار. انتظر ساندي وكريس حتى تبدأ جين في تنظيف الجدران، ثم انزلقا من المنزل. وصلوا إلى طريق متعرج، محاطين بالأشجار الميتة، جاؤوا إلى كوخ ساحرة عجوز شريرة.

الليلة سوف تحصل على ما تريد. طالما أنك تبقيه بعيدًا عن والديه الحقيقيين، فستعمل التعويذة، وسيموت كلاهما وستحصل على العرش لأنك والديه.

هذا سهل. أنا جيد في فصل العائلات. أليس كذلك يا كريس – نعم يا عزيزي. أنت جيد في كل شيء.

حان وقت العودة إلى المنزل، من الأفضل أن أجد الجدران نظيفة وإلا أقفلها في الطابق السفلي مرة أخرى. يمكنني أن أفعل ذلك على أي حال، حتى لا تخرج وتجد والديها.

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لا تنسى دورك في الصفقة، عندما تحصل على ما تريد، أريد روح الفتاة. أعطني شعرها، هذا كل ما أريد أن آخذه منها، ستحصل على روحها، أعدك، ستحصل عليها.