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قصة الأميرة ذات الشعر الذهبي

ذات مرة كانت هناك شقيقتان، شيري ولورا. كانت شيري شابة جميلة تهتم بكل من حولها. كانت لورا في حالة مزاجية سيئة ولم تهتم إلا بنفسها. كانت شيري جميلة بشكل مذهل ولديها شعر ذهبي طويل يغار منه كل من رآها. لم تستطع لورا منافسة جمال شيري ولهذا كرهتها.

ذات يوم مرضت والدتهم وتوفيت. غلب الحزن على الفتاتين ووالدهما. بمرور الوقت، التقى والدهم بامرأة جديدة أصبحت زوجة أبيهم. كانت قاسية ولم تعامل الفتيات بإنصاف.

حمات شيري، عليك تنظيف المنزل بينما نذهب أنا ولورا للجلوس في الخارج.

شيري – لا يمكنني الحصول على مساعدة من فضلك

حمات – نحن مشغولون. يتطلب الأمر الكثير منا لنكون بهذا الجمال، ونحن بحاجة إلى وقت للاسترخاء. لن تكون أبدًا بمثل جمالنا، ولهذا السبب عليك القيام بكل العمل.

لورا – هذا صحيح، شيري. أبدو جيدًا وحظًا سعيدًا، لكن لديك الحق في العمل.

لكن حماتها كانت مخطئة. كانت شيري أجمل فتاة في البلد كله.

قامت شيري بعملها وتأكدت من تنظيف المنزل. وعندما عاد والدها من العمل، قررت أن تخبره بما حدث.

شيري لورا وزوجتك أجبراني على القيام بكل الأعمال المنزلية بينما كنت في العمل. جلسوا في الخارج ودعوني أفعل كل شيء.

أيها الأب – هل هذا صحيح

لورا – لا، أبي. أنت تعرف هواية شيري، تحب أن تكذب.

حمات – كيف تصدق أنني أفعل هذا. أنا أعامل الفتيات كما لو كن بناتي. أحبهم كما لو كانوا من لحمي ودمي. شيري، أنت تؤذيني لأنك تكذب هكذا.

أبي – شيري، ماذا قلت لك عن الكذب اذهب إلى غرفتك بدون عشاء، لن أقبل الاستلقاء في المنزل.

كان والد الفتيات رجلاً طيب القلب، لكنه تكيف مع الطبيعة القاسية لابنته الكبرى وزوجته الجديدة.

أمضت شيري المساء في غرفتها جائعة وحزينة لأنها كانت عالقة في هذا الوضع الرهيب. في اليوم التالي، كانت حماتها أكثر تفاؤلاً عندما استيقظت الفتيات.

حمات – بنات. لدي لعبة لكما. أريدك أن تصطاد أكبر عدد ممكن من الأسماك لتناول وجبتنا الليلة. ومن تمسك به أكثر من غيره ينال أجرًا.

بدأت الفتاتان بمغادرة الغرفة عندما أمسكت زوجة الأب بذراع لورا وسحبتها إلى الخلف.

حماتي – أثق بك للتأكد من أنها لا تفوز، حسنًا

لورا – مفهوم.

ذهبت الفتاتان للصيد وبحلول نهاية اليوم كانت شيري قد اصطدت ضعف عدد الأسماك من لورا. كانت الفتاتان في طريقهما إلى المنزل عندما بدأت لورا بالصراخ.

لورا – أوه! انظر، هناك في الغابة. إنه ذئب!

شيري – أين لا أستطيع أن أرى.

لورا – هناك! اذهب وتحقق من ذلك بسرعة.

عندما توجهت شيري إلى الغابة لمشاهدة ما أشارت إليه لورا، سرعان ما أخذت لورا كل أسماك شيري وركضت إلى المنزل تاركة دلوًا فارغًا لشيري. تعود شيري من الغابة بعد أن تجد شيئًا، لتجد دلوها فارغًا. التقطتها وذهبت إلى المنزل بأسرع ما يمكن.

شيري – لماذا سرقت كل ما لدي من الأسماك لقد حصلت على ضعف ما مسكت.

لورا – توقف عن الكذب مرة أخرى، شيري.

حماتك – هذا يكفيك حقًا، شيري. نظرًا لأنك لم تهتم أبدًا بمساعدتنا في إعداد وجبتنا، فلن يُسمح لك إلا بالخضروات.

شيري – هذا ليس عدلا! لقد اصطدت معظم هذه الأسماك، سرقتها لورا مني.

الأب – شيري. من فضلك توقف عن الكذب، كنت سأصدقك لو لم تكذب كثيرًا.

شيري – إنهم يكذبون علي يا أبي.

نظرت شيري في عيني والدها. كان من الواضح أنه متردد. أراد أن يصدق ابنته، لكن في الوقت نفسه لم يستطع إنكار ابنته الأخرى وعروسه الجديدة.

أبي – فقط أكل الخضار، شيري.

في وقت لاحق من ذلك المساء، وصل رسول إلى القرية. كان يصرخ بأعلى صوته حتى يسمعه الجميع. كان الأمير سيقيم حفلة ليجد له عروساً. وستتم دعوة جميع الفتيات في القرية لحضور أكبر حفل على الإطلاق. كانت كلتا الفتاتين متحمستين بشكل لا يصدق.

لورا – سأرتدي ثوبي المفضل.

شيري – وأنا أيضًا. سوف أجعد شعري أيضًا.

حماتها – لا أعتقد أنه يجب السماح لشيري بالذهاب. ليس بعد كذبه الأخير ورفضه الصيد.

أبي – أعتقد أنك على حق.

شيري – ماذا لكن هذا غير عادل، لم أفعل شيئًا.

حمات – لا تصرخ علينا. اذهب إلى غرفتك!

لورا – هاها! لا يمكنك الذهاب إلى الحفلة. سوف أتزوج الأمير وأجعلك خادمة حماتي.

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ركضت شيري إلى غرفتها باكية. ستكون فرصته الوحيدة لمقابلة الأمير. لم تكن تعتقد أنه سيختارها لتكون زوجته، لكنها اعتقدت أن مقابلته على الأقل فكرة جيدة. وبينما كانت تبكي فجأة خرج ساحر من غرفتها. دخل الغرفة وقال

الساحر – لماذا تبكين يا ابنتي

وأعطته فستانا ذهبت به إلى الحفلة، والتقت بالأمير وأحبها وقرر الزواج منها.