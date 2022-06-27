قصة الأميرة ذات العشرين تنورة

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قصة الاميرة ذات العشرين تنورة

تأتي هذه القصة من الأراضي الهولندية، مرة واحدة في هولندا عاش ملك وملكة وابنتيهما الجميلتين، كانت الأميرة جميلة جدًا وكانت تعرفها جيدًا، الجميع أحب أن ينظر إلى وجهها الجميل حتى هي أحبته.

في ذلك الوقت، لم تكن هناك مرايا أو معادن، فخرجت الأميرة إلى الغابة وذهبت إلى البحيرة، مستمتعة بمشاهدة انعكاس وجهها في الماء.

كما أنها أحبت الطبيعة والغابة لدرجة أنها كانت تلعب في الوحل طوال اليوم، وعندما عادت إلى القصر كان شعرها مثل عش طائر مبعثر.

لم تكن آداب الأميرة جميلة مثل وجهها اللطيف، فقد أهان جميع خدام القصر وعاملتهم معاملة سيئة حتى كبار السن.

اشتكت الملكة للملك من سوء تصرف الأميرة، فالملك أحب ابنته كثيرًا ولم يستطع التفكير في معاقبتها، لكنه طمأن الملكة.

وكان الملك يواسي نفسه بلطفها مع الحيوانات، لكنه كان قلقًا عليها عندما أصبحت ملكة لذلك احتفظ بمخاوفه لنفسه وخرج إلى مكانه المفضل في الغابة، وهنا عاش صديقه شجرة البلوط العظيمة.

قبل سنوات عديدة، عندما كان الملك مجرد صبي صغير، رأى قاطعي الحطاب يقطعون شجرة بلوط لكنه لم يسمح لهم بذلك.

لم يجد الحطابون أي حل آخر سوى ترك شجرة البلوط، وكان الأمير محصورًا في نقطة حراسة على الشجرة حتى لا تُقطع أي أشجار حية ولا تجري عمليات صيد للحيوانات.

ذات يوم، بينما كان الأمير يلعب في الغابة، سمع صوتًا، فبحث عن مصدر الصوت حتى وجد ثورًا صغيرًا. كان الثور يعاني من ألم شديد، حيث أصيبت قدمه وكان الجرح عميقًا. .

اصطحب الأمير الثور إلى القصر واعتنى به حتى تعافى، وعندما كبر الأمير قليلاً وسار في العشرين، زار صديقه القديم شجرة البلوط العظيمة ليجده يحتضر. شعر الأمير بحزن شديد، ثم تذكر الملك إرادة الشجرة له.

الآن، بعد سنوات عديدة، يقف الملك في الغابة، متذكرًا ما أخبره به صديقيه، الشجرة والثور.

هرع إلى القصر وأمر بتنورة مصنوعة من عصي البلوط ومشط قرن ثور، وأمر الملك الأميرة بارتداء التنورة الخشبية.

حدث هذا في كل مرة أساءت فيها الأميرة التصرف، كانت ترتدي التنورة الخشبية التي لم تعجبها الأميرة وسرعان ما بدأ سلوكها يتغير نحو الأفضل.

في كل مرة تمشط شعرها بمشط قرن الثور، تحسنت أخلاقها، اندهش الجميع مما حدث للأميرة وتساءلوا عن سبب هذا التغيير.

وذات يوم خرجت إلى الغابة ووصلت إلى حيث كانت شجرة بلوط كبيرة ورأيت أجمل زهرة على الإطلاق، أحضرت الزهرة إلى القصر وأريتها لأمه وابن عمه، وسرعان ما علمتهم العمة كيف لاستخراج الكتان منه وتدويره إلى أنعم وأنعم قماش.

بعد فترة، تحولت الغابة إلى حقل كبير من زهور الكتان، وعمل الجميع في المملكة على غزل الكتان في قماش ناعم، وصنع الخياطون منه أجمل الفساتين، وقد أحببت الأميرة الكثير من الكتان.

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في اليوم الذي ارتدت فيه الأميرة عشرين تنورة وسارت بحيوية ونشاط، اعتقدت السيدات أن العشرين تنورة هي الرقم الذي جعلها جميلة.