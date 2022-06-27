قصة الأميرة وزوجة الصياد – مرة واحدة كانت هناك أميرة جيدة تعيش في منزلها في الغابة. ذات يوم جاء صياد إلى هذه الأميرة وطلب منها خدمة أطفاله الصغار وأخذها إلى منزله. كانت الزوجة لئيمة، لئيمة، تكره الجيران وتضرب أطفالها. طلب الصياد من الأميرة تربية أطفاله، لكن زوجته الشريرة رفضت بشدة وقالت للأميرة بغطرسة سأضربك إذا اقتربت من الأطفال. اخرج من هذه البلدة وإذا عدت سأقتلك.

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أخبر الصياد الأميرة أنه يريدها في منزله لسببين، أولاً لتعليم أولاده التربية الدينية وخدمتهم هو وزوجته، لكنه الآن لم يعد يريدها. قالت الأميرة الطيبة بحزن لكنني لا أعرف الطريق إلى منزلي، لذا أعدني إليه. قال لها، لكن زوجتي ترفض مساعدتك وأخشى على أطفالي منها، فتتصرفوا وتعودوا إلى المنزل. خرجت الأميرة ذات الشعر الداكن تبكي بمرارة في حزن.

على طول الطريق، قابلت الأميرة حمامة صغيرة جميلة جدًا. فقال له اليمامة لا تحزن، إن زوجة الصياد والصياد من أشرار الناس، فلماذا تسمع كلام الصياد وتذهب معه إلى درجة أنه مخادع ومضلل. لا يحب إلا نفسه، ولهذا علينا أن نعلمه درسًا صعبًا لن ينساه أبدًا حتى لا يخدع أحداً مرة أخرى.

صورة معبرة

الأميرة الطيبة تقول كيف

فأجاب اليمامة نأخذ أولادي ونعلمهم تربية دينية جميلة ونتركه مع زوجته كما يستحق وتستحق.

وبالفعل عادت الأميرة إلى منزل الصياد وبدأت في الاقتراب من الأبناء عن طريق الحيل، وفي كل يوم كان الأطفال يذهبون إليها دون علم الصياد وزوجته، وكانت الأميرة تعلمهم كل ما تعرفه عن الصلاة والصلاة. حتى يصبحوا مهذبين جدا. ثم تركتهم تمامًا وذهبت إلى منزلها الحقيقي في قلب الغابة وتغير لونها من البني إلى الأبيض جدًا، وبحث الصياد عنها كثيرًا لدرجة أنه شكرها هو وزوجته، وكانت زوجته تحمل سكينًا. التي كانت تنوي قتل الأميرة! إنه شخص قبيح للغاية، ولا يشكر الله على نعمه، لكن الصياد أصبح رجلاً صالحًا. لا يخدع أحداً ولا يحسد ولا يحقد.

الأميرة الطيبة كانت في استقبال الصياد وزوجته، وطلبت زوجة الصياد مقابلة الأميرة بمفردها حتى تعطيه فرصة قتلها، لكن الصياد رفض بشدة، ولكن بعد إصرار المرأة، قامت الأميرة وافقت على أن تكون بمفردها مع زوجة الصياد، وكانت الأميرة ترتدي عقدًا جميلًا من اللؤلؤ الأبيض، فأعطته هدية، أخذتها زوجة الصياد وقالت له إن هذه القلادة جميلة، لكنها لا تريد منها شيئًا.، ومزقته على الفور، حتى سقطت كل اللآلئ على الأرض، وركضت زوجة الصياد بالسكين لقتل الأميرة.

لكن فجأة سقطت زوجة الصياد من على درج القصر، وكسرت رقبتها وماتت. وعاش الصياد واولاده ضيوفا سعداء في قصر الاميرة.