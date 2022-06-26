قصة الارنب والسلحفاة

قصة الأرنب والسلحفاة – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص عبارة عن قصص تعليمية ممتعة وأداة تربوية للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص مصورة صغيرة للأطفال الأرنب والسلحفاة

ذات مرة في غابة بعيدة، كان هناك أرنب متعجرف، كان دائمًا فخوراً بالحيوانات الأخرى بسرعته العالية وقفزته العالية.

ذات يوم، بينما كان الأرنب يسير في الغابة، صادف سلحفاة تمشي ببطء شديد.

ارسم قصة الأرنب والسلحفاة

كان يسخر منها، يضحك ويقول بسرعة، ستصل إلى وجهتك بحلول الفجر غدًا … هاهاها.

فأجابته السلحفاة بهدوء في البطء والأمن وفي عجلة الندم.

كان الأرنب غاضبًا من استجابة السلحفاة وتحداه بقوله أتحداك أن تركض إلى الشجرة الكبيرة في وسط الغابة.

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ارسم قصة الأرنب والسلحفاة

قبلت السلحفاة التحدي بثقة.

عند الضوء الأخضر، ركض الأرنب مثل السهم حتى أصبح غير مرئي، بينما تقدمت السلحفاة ببطء.

ارسم قصة الأرنب والسلحفاة

في منتصف الطريق، لاحظ الأرنب أن السلحفاة كانت بعيدة جدًا، فقرر أن يستريح في ظل شجرة حتى تلاحقه، ثم بدأ يركض مرة أخرى.

ارسم قصة الأرنب والسلحفاة

لكنه سقط في نوم عميق، وضربته السلحفاة حتى خط النهاية، وفازت بالسباق بفضل مثابرتها ومثابرتها.

وفشل الأرنب بسبب غطرسته وتعاطفه مع بقية الحيوانات.

ارسم قصة الأرنب والسلحفاة

مؤلف قصة الأرنب والسلحفاة

هذا رشاد كامل الكيلاني

الغرض من قصة الأرنب والسلحفاة

ماذا نستفيد من قصة الأرنب والسلحفاة في قصة الأرنب والسلحفاة نتعلم أنه مهما كنت قويا وسريعا ومهرا في ما تفعله، إذا لم تكن منضبطًا، فأنت حتما تخسر، وحتى لو كانت مهارتك بسيطة، فإن الاستمرار والمتابعة كل يوم يقودك إلى طريق النجاح.

الأرنب، على الرغم من سرعته، خسر لأنه غير منضبط، استمرت السلحفاة في المشي حتى فازت بالسباق.