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قصة الاميرة الراقصة

ذات مرة كانت هناك امرأة شابة اسمها “أليس” تعيش في مملكة “بيلا فلورا” مع خالتها، حيث اختفت والدتها في ظروف غامضة. كانت العمة ماتيلد صعبة على أليس ولم ترغب في الاعتناء بها.

العمة الشريرة استعد للعشاء يا أليس، أتمنى لو لم تأت لتعيش معي، فأنت مجرد عبء بالنسبة لي. أنت مثل والدتك التي تحلم دائما بالرقص.

خفضت أليس رأسها بحزن، وفقدت والدتها وتتمنى لو كانا معًا.

أليس أنا آسف، العمة ماتيلدا، لكنني أفتقد والدتي.

العمة الشريرة ليس هناك وقت لكي تنفد من الأعمال المنزلية. تحضير العشاء وتنظيف المطبخ قبل النوم.

أنهت أليس عملها وتنام في العلية، وفي كل ليلة قبل ذهابها للنوم كانت تخلع حذاء الباليه الذي تركته والدتها واحتضنته، لأنه كان كنزًا لها، وكان يلمع حتى في ضوء القمر.

أليس أفتقدك يا ​​أمي العزيزة. كنت راقصة باليه جميلة، لماذا غادرت ولم تعد للمنزل حذائك كنز ثمين، أود أن أتعلم الرقص مثلك، عمتي ماتيلدا لا تسمح لي بحضور دروس الرقص. سأحاول فقط ارتداء الأحذية ومعرفة ما إذا كانت مناسبة.

ارتدت قدمي أليس الرقيقة على خناجرها، ثم أغمضت عينيها وتمنت، وفجأة شعرت وكأنها تدور، وعندما فتحت عينيها، اندهشت مما شاهدته، تحول فستانها القديم الممزق إلى زي جميل.

أليس انظر إلي، لقد أصبحت أميرة راقصة جميلة. لا بد أن راقصات الباليه منحتني رغبتي، أتساءل عما إذا كان بإمكاني الرقص مثل والدتي، ربما ينبغي أن أجرب بعض الخطوات الجديدة.

وقفت أليس في منتصف الغرفة على أطراف أصابعها ورفعت يديها مثل راقصة الباليه الحقيقية. وجهتها الأحذية البالية في خطواتها في الغرفة. ظهر جمال فستانها في كل مرة كانت تستدير وتدور، ومع كل خطوة كان حذائها يلمع.

بعد الرقص والرقص، جلست أليس على سريرها وتنهدت.

أليس أنا سعيد جدًا الآن، هذه الأحذية السحرية جعلتني أرقص مثل الأميرة، سأخلعها وأخفيها في الصندوق.

بحذر شديد، خلعت أليس حذاءها وتحولت ملابسها مرة أخرى إلى ملابس قديمة.

أليس أنا مجرد فتاة فقيرة تعتني بي، عمتي اللئيمة التي تكرهني.

على هذه الأرض الجميلة، عاش الأمير “تريستان” في قلعة أعلى التل. نظر إلى مملكة “بيلا فلورا” وتنهد، لأن والديه طلبا منه الزواج، لكنه لم يجد في مملكته المرأة التي يريدها.

الأمير تريستان أعلم أنه يجب أن أجد زوجة، لكنني دعوت جميع الأميرات إلى الكرات، لكن لا أحد منهم يعرف كيف يرقص، أحب الرقص وأريد أن تعرف زوجتي المستقبلية كيف ترقص جيدًا وأنا لا أفعل ذلك. لا أريد فتاة على أصابع قدمي.

نظر الأمير تريستان إلى جدران القلعة وهز رأسه بحزن.

الأمير تريستان سأعرف أنها الفتاة المناسبة عندما أمسك بيدها ويمكنها مواكبة رقصتي، وسنرقص معًا رقصة كبيرة.

نظر الأمير إلى المملكة لفترة طويلة، ثم خطرت له فكرة. ربما يجب أن يذهب للحصول على الأميرة الراقصة التي يريدها. سوف يذهب إلى مدارس الرقص ويرقص مع أفضل الراقصين، وربما يجد من يبحث عنه.

الأمير تريستان حسنًا، سأذهب لأجد الأميرة الراقصة، وعندما أجدها، سأقترحها عليها.

في اليوم التالي، عندما كانت أليس تسير على الدرج، رأت العمة ماتيلدا تنتظر بجانب الباب، تحزم حقيبتها الممزقة وتذكرة إلى المدينة من أجل أليس.

العمة ماتيلد حان وقت النهوض، كسول. سأرسلك إلى مدرسة الرقص، ولكن ليس لتعلم الرقص، ولكن لتنظيف ومساعدة الراقصين الحقيقيين. اذهب واحلم بأن تصبح راقصًا أثناء العمل واسترجع بعض المال.

أليس عمتي! لماذا تطردني لن تجدني والدتي إذا أخذتني بعيدًا عن هذه القرية، من فضلك لا ترسلني بعيدًا.

العمة ماتيلد لا يمكنني الاعتناء بك بعد الآن، عليك العمل. خذ حذائك الغبي وانطلق الآن.

جلست أليس المسكينة في الحافلة، شعرت بالخوف والوحدة. عندما وصلت إلى مدرسة الرقص، بدأت عملها في تنظيف ومساعدة الراقصات.

أليس كما أتمنى أن أتعلم الرقص وأن أصبح راقصة، أعلم أنني يمكن أن أكون رائعة مثل والدتي، إذا منحني أحدهم فرصة.

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راقصة الباليه أين تلك الفتاة الكسولة، أليس نحتاج إلى شرائط لشعرنا ونريدها أن تنظف أحذية الباليه.

مدرس الرقص نعم، نظف غرفة الملابس ورتبها وامسحها جيدًا، نريد كل شيء جاهزًا للعرض التالي.

قصة الاميرة الراقصة