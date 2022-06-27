قصة الاميرة الطافية

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قصة الأميرة العائمة

منذ زمن بعيد، رغب ملك وملكة في إنجاب طفل، وبعد سنوات رُزقا بطفلة جميلة جدًا. الفرح في جميع أنحاء المملكة والملك نفسه كتب الدعوات لدعوة جميع الأشخاص المهمين من الأصدقاء والعائلة والحكماء إلى الحفلة لكن الملك نسي اسمًا.

كانت ساحرة كانت أقوى وأشرارهم جميعًا. وعندما علمت الساحرة بالحفل قررت الذهاب على أي حال.

لم يتفاجأ الملك برؤيته لأنه لم يظن أنه نسي إرسال دعوة لها، كان من الواضح أن الملك لم يرسلها عن قصد ولكن هذا أغضب الساحرة بشدة وأرادت الانتقام.

فعند بدء الحفلة وجلب ماء معطر ليرش الطفلة، وضعت الساحرة عليها بودرة سحرية ورشتها على الطفلة، فقدت وزنها، ولم تعد متأثرة بالجاذبية والمربية التي كانت تحملها. فجأة شعرت أن الأميرة لم تكن في يدها لأن وزن الأميرة أصبح صفرًا.

تسبب هذا في الكثير من المتاعب للعائلة، وذات يوم كانت الأميرة نائمة، فتحت الملكة النافذة وغادرت، ودخلت الرياح الغرفة بالريش وحبوب الرمل.

تم إخراج الفتاة من الغرفة، وعندما دخلت المربية، وجدت الأميرة قد اختفت من الغرفة، وبدأت بتفتيش القصر بأكمله، وبينما كان البستاني ينظف، سمع ضحكات قادمة من أسفل. كومة من الورق الذي كان الأميرة.

منذ ذلك اليوم، خاف الملك والملكة وقرروا إبقاء الأميرة تحت المراقبة طوال اليوم.

عندما تكبر، كانت بالكاد تستطيع المشي، وإذا وضعت قدمها على الأرض ولو قليلاً، كانت تقفز في الهواء، لذلك كان على أحدهم أن يمسك بها وهي تمشي.

لذلك كان لديها عشرين خادمة لمساعدتها على الإمساك بذيل الفستان، وانعدام الوزن يعني أن قلب الأميرة ليس له وزن، لم يقال بحزن من قبل، وإذا لم نفهم حزن الآخرين فسنفهمه. لا تكن لطيفا.

لذا كانت الأميرة فضية وغير سارة لكن الأميرة كانت حزينة، حتى لو لم تشعر بذلك، كانت تكره أن تراقبها طوال الوقت.

شعرت بأنها محاصرة وأرادت أن تكون وحيدة. هناك مكان تشعر فيه بالحرية. القصر يطل على بحيرة تستحم فيها يوميا. كان المكان الوحيد الذي لا يمثل خطرا عليها.

وعندما وجدت هذا وأحببت حريتها كانت تسبح ليلاً ونهارًا، وبعد فترة استشار الملك جميع الأطباء والحكماء والسحرة في المملكة، لكن لم يستطع أحد أن يقدم لها العلاج.

وذات يوم، جاء العالمان، هام درام وكوبي كيك، لرؤيته وأخبراه أن لديهم الحل لمشكلة الأميرة، أعلن الملك في جميع أنحاء المملكة أن كل من جعل الأميرة تبكي سيكافأ، حاولت أن تجعل الأميرة تبكي، ولكن دون جدوى.

ذات يوم كان هناك أمير يسير في الغابة، وسمع عن الأميرة المسحورة، لكنه لم يرغب في مقابلتها. بعد ذلك حل الليل، وجد كهفًا في الغابة، وقرر قضاء الليل فيه.

خرج من الغابة بحثًا عن الخشب. رأى شخصًا يتأرجح في البحيرة. اعتقد أنه كان يغرق. قفز إلى البحيرة لإنقاذه. في اللحظة التي حملها، شعر بخفة وزنها وأدرك أنها الأميرة المسحورة.

لكن عندما رآها وقع في حبها، غضبت الأميرة من الأمير لسحبها من البحيرة، ثم قفز الأمير ماهو وحملها إلى البحيرة.

كان أعظم شعور عاشته الأميرة على الإطلاق، لذلك التقى الأمير والأميرة كل ليلة على ضفاف البحيرة لمدة عام معًا، ولم تستطع الأميرة أن تحبه ولكن الأمير كان يحبه.

علمت الساحرة بالأميرة والبحيرة، فألقت تعويذة على البحيرة لتجف، وجفت البحيرة تمامًا، وانهارت معها الأميرة.

وجد شابان ورقة ذهبية في البحيرة كتب عليها إذا أردت استعادة البحيرة فعليك التضحية بحياة إنسان.

عندما علم الملك، نشر إعلانًا في المملكة، لكن لن يضحي أحد بحياته، ثم سمع الأمير الخبر وقرر التضحية بحياته من أجل الأميرة، ولكن بشرط إبعاد الأميرة.

كانت الأميرة تجلس في قارب. رأت الأمير لكنها لم تتعرف عليه. بعد أن جلس الأمير، بدأ الماء في الارتفاع. عندما طاف القارب، شعرت الأميرة بالبهجة. فجأة، إذا أرادت الأميرة أن يموت الأمير، وصل الماء إلى ذقنه.

وبعد ذلك بدأت تختفي. لم تستطع الوقوف وقفزت في الماء وأخرجته. جاء الأطباء لعلاج الأمير وطلبت الأميرة وضعه في غرفته، ولم تكن الأميرة على ما يرام.

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وفي صباح اليوم التالي استيقظت الأميرة وظل الأمير نائمًا، فرأته وذرفت الدموع عليه، ثم فتح الأمير عينيه وكانت الأميرة سعيدة جدًا، ومنذ ذلك الحين رفعت اللعنة على الأميرة ورفعت اللعنة على الأميرة. احتفلت المملكة بأكملها واستعادت الأميرة وزنها وعاش الجميع في سعادة دائمة.