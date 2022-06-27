قصة الامير الشجاع

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قصة الأمير الشجاع

ذات مرة، عاش الملك دون والملكة ساشا وابناهما في قصر رائع وفاخر. في مملكته، باندا، كان هناك رجال أقوياء مدربون على القتال.

كان الابن الأصغر، الأمير نيبا، لا يزال يقرأ. وذات يوم عندما مر الملك بغرفته نادى عليه.

نيبال. حان الوقت للتوقف عن إضاعة وقتك في قراءة الكتب وتعلم أن تكون رجلاً قوياً مثل أخيك الأكبر.

أن تكون أكثر ذكاءً هو الأهم يا أبي. أريد أن أكون الأمير الأذكى وعليّ أن أقرأ كثيرًا.

يستيقظ الأمير جاي مبكرًا كل يوم لتعلم كيفية القتال بالسيف، ولديه مدرب خاص ليعلمه. لكن على الرغم من الاختلاف الكبير بين الشقيقين، فإنهما يتمتعان بحب كبير لبعضهما البعض. إنهم يهتمون ببعضهم البعض ويتحدثون لساعات عندما لا ينشغل أي منهم بالقراءة أو ممارسة الرياضة.

خلال إحدى التدريبات، أصيب الأمير جاي بجروح وعندما سمع الأمير نيبا ذلك من غرفته، ركض إليه لمساعدته. ما زالوا يجلسون بجانب بعضهم البعض على طاولة الطعام وما زالوا يهمسون لبعضهم البعض بما يدور في أذهانهم.

ذات يوم كانوا جميعًا على المائدة يتناولون الإفطار عندما جاء أحد الخدم المؤتمنين وهمس بشيء في أذن الملك. الأمر الذي تسبب على الفور في قيام الملك من على كرسيه، وظهرت على وجهه تعبيرات عن الغضب والانفعال.

ماذا يجري تبدو قلقا وغاضبا جدا.

أبي، هل أنت بخير

أيها الملك. الملك، من فضلك أخبرنا بما يحدث.

أعلن ملك مملكة لابيس الحرب على مملكتي. قال الملك بصوت غاضب. لماذا ا هم أكبر بكثير وأقوى منا. ماذا يريدون إثبات

وأرادوا مهاجمتنا فجأة هل تعتقد أنهم يخططون سرًا للاستيلاء على مملكتنا

وماذا سيكون نية مملكة قوية مثل مملكة أصغر بكثير، إلى جانب الحكم عليها

بالطبع، لن أسمح لهم بالاستيلاء على مملكتي. لدي رجال أقوياء مدربون على القتال.

اقترب الملك من الملكة ووضع يده في يدها. الملكة، قولي شيئًا

هذه المملكة هي واحدة من أقوى الممالك ويمكنهم تدميرنا. من فضلك دعنا نفكر في طريقة لتجنب هذه المعركة.

أبي، لماذا لا تقابل مستشاريك، وبعد ذلك يمكنك جميعًا أن تقرر ما هو الحل الأفضل لما يحدث.

نعم، إنه قرار حكيم. الملك، من فضلك فكر في الأمر.

في تلك الليلة، جمع الملك كل مستشاريه وأبلغهم بهجوم مملكة اللازورد الوشيك على المملكة. طلب أحد المستشارين من الملك أن يفكر في إرسال هدية لهم كتعبير عن رغبته في السلام مع مملكة Laps. قرر الملك إرسال الأمير جاي في اليوم التالي بصندوق مليء بالذهب لملك اليشم حتى لا يهاجمهم.

عند وصولهم، رحب بهم الملك اليشم في قصره.

الأمير جاي! يا للمفاجأة!

شكرا الملك جايد.

ماذا استطيع ان اقدم لك اليوم أم أنك أتيت تتوسل لتنقذ حياتك

ضحك الجميع في الغرفة معه باستثناء الأمير جاي ورجاله الأربعة.

لا، لقد أرسلنا للملك دون صندوقًا مليئًا بالذهب ويطلب منك إعادة النظر في الهجوم على مملكتنا.

جاء أحد رجال الأمير جاي بصندوق ذهبي ووضعه على الأرض أمام ملك اليشم. فتحه أحد رجاله، ورأى الجميع منظرًا جميلًا للذهب. مما أثار إعجاب الملك. حسنًا، بنظرة شريرة على وجهه، أمر الملك اثنين من رجاله باعتقال الأمير بينما حاصر بقية رجاله رجال الأمير الأربعة.

– شكرا جزيلا لك على هذا الذهب. كانت لفتة جميلة، أم يجب أن أقول … لفتة بائسة

انفجروا جميعا من الضحك مرة أخرى.

ماذا تفعل قال الأمير يحاول الهروب منهم.

نظر ملك اليشم إلى عينيه مباشرة وقال، “سآخذ الذهب وأقتلك أنت وجميع من في مملكتك. الملك جايد لا يتراجع أبدا عن خططه.

كان الأمير في حيرة من أمره، ولكن بحركة مفاجئة وقوية، انفصل عن رجاله الأربعة، وقاتلوا رجال الملك جايد وهربوا.

عندما وصلوا إلى مملكتهم، ذهب الأمير على الفور إلى والده الذي كان جالسًا مع مستشاريه، وأخبرهم بكل ما حدث. كانوا جميعًا خائفين، ولم يعرفوا ماذا يفعلون. كانوا جميعًا يتحدثون في نفس الوقت ولم يكن أحدهم يستمع لما يقوله الآخر. عندما سمعت الملكة والأمير نيبا مشاحناتهم، جاؤوا ليروا ما يحدث وصدموا من عناد الملك جايد وإصراره على الحرب.

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لدي فكرة. هذه المملكة محاطة بغابة كبيرة، فلنصب الزيت في الغابة. وعندما يصل الملك جايد مع جنوده لمهاجمتنا، سنشعل النار في الغابة ونحرقهم جميعًا.