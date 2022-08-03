قصة البيت الازرق في الكويت بالتفصيل ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة البيت الازرق في الكويت بالتفصيل ،و التي أرعبت الملايين من الأشخاص داخل الكويت بشكل خاص ومن الأشخاص خارج الكويت بشكل عام ، حيث البيت المخيف بقصص خارجة عن المألوف والمشاهد الموثقة لأهالي المنطقة التي كان يعيش فيها ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

ما هو البيت الأزرق في الكويت

البيت الأزرق المعروف في دولة الكويت عبارة عن فيلا سكنية على طراز أو أسلوب ستينيات القرن الماضي، وقد تم بناؤها في منطقة السالمية في الكويت. في مكانه جاء الاسم من لون المنزل الذي تم رسمه من الخارج باللونين الأبيض والأزرق. منذ ما يقرب من 5 عقود، ارتبط البيت الأزرق بقصص مرعبة يتم تداولها في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

البيت الازرق في الكويت من الداخل

عند البحث والتحقيق في طبيعة المنزل من الداخل لم يتم تحديد تفاصيل بهذا الخصوص، ولعل السبب هو عدم تمكن أي من المعاصرين من دخول المنزل المعروف أنه مسكون، ومن المعروف أنه غير موجود. منزل كبير جدا يتكون من ثلاث طبقات مع عدد كبير من الغرف، مع حديقة خضراء كبيرة تحيط به من الخارج، كل هذه التفاصيل قبل هدم المنزل وتغيير معالم المنطقة.

من هو صاحب البيت الازرق في الكويت

صاحب البيت الأزرق هو صالح الإبراهيم، ثري من الكويت الراحل. قام ببنائها في عام 1965، عندما جعلها مكتبة في البداية، وكان له سياج فسيح كبير مليء بالمنازل، أقيم بجوار دوار كبير تم إزالته لاحقًا لمرور طريق الفحيحيل السريع، و انشاء الجسر الدائري. الرابع، أو ما يعرف حاليًا باسم جسر السالمية، حيث كان المنزل سابقًا على بعد حوالي 30 مترًا من الجسر. في ذلك الوقت، كنت أقدر جميع الطوابق التي تمت إزالتها في مشروع الطريق السريع، باستثناء البيت الأزرق.

قصة البيت الأزرق في الكويت بالتفصيل

بدأت القصة في الستينيات، عندما بنى التاجر صالح الإبراهيم منزل أحلامه، حلم بمرور الوقت أن يملأه بأبناء من نسله، لكن الله لم يعيده إلا بعد فترة طويلة من زواجه. قبل تخرجه رحل الله عنه وهو في طريقه إلى السوق، فيما أعد والده المنزل وأعاد تأهيله، وبحثت والدته عن زوجة صالحة. وظل الوالدان في حالة حداد استمرت لأيام وشهور حتى تراكم الغبار على أثاث المنزل. ولأنهم يعانون من ذكريات كثيرة مع الابن المتوفى، اقترح الأقارب عليهم بيع المنزل، لكنهم رفضوا لأنهم اعتقدوا أن روح ابنهم كانت فيه.

البيت الأزرق المسكون

توفي التاجر صاحب البيت وزوجته، وعندما جاءت ملكية المنزل إلى الورثة اختلفوا في توزيعه أو تقسيمه، فلم يستطع أحد دخوله، ولأنه تركه أصبح مكان دفن للسحر والشعوذة من قبل صناعها، وكذلك يسكنه السحرة ومتعاطي المخدرات، ومن هنا سمعت العديد من القصص والقصص عنه. والجن بها ومنعوا أحدا من دخولها. وقيل إن شاباً يبدو مخيفاً شوهد أكثر من مرة يقف على سطح المنزل ويرشق الناس بالحجارة. في عام 1995 تغير لون المنزل من الخارج إلى الأبيض والأزرق ولكن لم يتغير شيء.

قصص عن البيت الأزرق المسكون

في عام 2002، تم الإبلاغ عن حريق مروع في البيت الأزرق، وعندما وصل رجال الإطفاء، وجدوا أن الحريق قد تم إخماده، رغم أنه كان مرئيًا من بعيد. عادوا إلى مركز الإطفاء، وتكررت النيران، وعند دخولهم المنزل للمرة الثانية للبحث عن ممثل لم يكن هناك أثر، قرر أهالي الحي الاستعانة بشيخ لطرد الجن مع الجن. القرآن، لكن هذا الشيخ وجد نفسه خارج المنزل، دون أن يعرف ما حدث لأنه كان فاقدًا للوعي، وفي عام 2004 اشترت الأسرة المنزل وأشادت بمكانه كمبنى استمر في العمل حتى عام 2007، ولكن فجأة هُدم المبنى. دون إبداء الأسباب، اشترت شركة الأرض فندق ميلينيوم بني عليها. لم يخلو من بعض الاضطرابات أثناء البناء، لكن القصة تلاشت بعد أشهر من الافتتاح في عام 2015.

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