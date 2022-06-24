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قصة التمساح والقرد

كانت هناك بحيرة جميلة محاطة بالعشب الأخضر المورق والأشجار الجميلة والجبال في كل مكان، وعلى شواطئ هذه البحيرة كانت أشجار الموز اللذيذة، والتي عاش فوقها قرد كبير لفترة من الوقت، وفي هذه البحيرة كانت توجد أيضًا بعض التماسيح .

كان هناك تمساح يأتي كل يوم لالتقاط الموز الذي يسقط من هذه الأشجار، وكان هذا التمساح يزور الأشجار كل يوم، حتى أصبح صديقًا جيدًا للقرد، وكان التمساح والقرد يلتقيان كل يوم ويلعبان معًا. كما ساعد القرد التمساح بتقديم المزيد من فاكهة الموز الطازج من الشجرة، واستمرت علاقتهم الوثيقة ببعضهم البعض حتى أصبحوا متقاربين.

وذات يوم طلب التمساح من القرد أن يأكل فاكهة. ليعطيها لزوجته وأولاده الصغار، وكانت الفاكهة في ذلك اليوم لذيذة جدًا، فوافق القرد وأعطاه الكثير من ثمار الموز اللذيذة التي أخذها التمساح لزوجته وأطفاله وتركها.

كانت زوجته سعيدة للغاية، وعندما أكلت الفاكهة وجدتها لذيذة جدًا، فسألت زوجها كيف حصلت عليها. ثم أخبره التمساح عن صديقه القرد الذي يعيش على شجرة الموز ويساعده ويقدم له هذه الفاكهة اللذيذة.

فسألته زوجته إذا كان القرد يأكل هذه الفاكهة اللذيذة كل يوم فقال التمساح نعم قالت أي قرد محظوظ يأكل هذه الفاكهة الرائعة تخيل عزيزتي كيف سيذوق قلبه يجب أن يكون لذيذ!

هل تحضره لي ليأكل قلبه اللذيذ صُدم التمساح برغبة زوجته وقال لها “لكنه صديقي المفضل، لا أستطيع أن أفعل ذلك به. أصرت المرأة مرارًا وتكرارًا وقالت له” عليك أن تغريه في الماء، لأنه بالتأكيد لا يستطيع السباحة “.

بعد فترة من الإصرار المستمر من زوجته، أذعن التمساح ووافق على إحضار القرد لزوجته، وبينما كان القرد يأكل الموز من الشجرة، جاء التمساح ودعاه إلى تقاسم نوع جديد من الطعام اللذيذ. ، لكنه اشترط أن يعبر معه إلى الجانب الآخر من البحيرة.

أومأ القرد بسعادة كبيرة وقال للتمساح لكني لا أستطيع السباحة، فكيف سأعبر البحيرة فقال له التمساح “لا تقلق، فقط اركب على ظهري وسأخذك بأمان إلى الجانب الآخر.”

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في الواقع، قبل القرد وصعد على ظهر التمساح، وأمسك به بكل قوته حتى لا يسقط في البحيرة ويغرق. حاول التمساح دفع القرد في الماء أكثر من مرة، لكن القرد أمسك به بقوة حتى لا يسقط في الماء.

بدأ القرد يشك في نوايا التمساح وطلب منه قول الحقيقة. قال له التمساح “لقد حثتني زوجتي على إحضارك إليها لتتناول قلبك اللذيذ. فقال له القرد الذكي صديقي العزيز عليك أن أقول ذلك قبل عبور البحيرة، لأنني تركت قلبي على غصن الشجرة ؛ لأنني لا أحملها إذا سافرت لمسافات طويلة، إذا أخذتني إلى الشجرة، فربما يمكنني إحضار القلب من أجلك.

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في الواقع، قبل أن يعيد التمساح القرد إلى الشجرة، وعندما وصل إلى الشاطئ، قفز القرد وتسلق الشجرة، وقال للتمساح كنت أعتقد أنك صديقي، لكنك غشيت، وسأفعل ذلك. لن يكون صديقك أبدًا بعد اليوم، لذلك أدرك التمساح أن القرد خدعه أيضًا، وعاد لزوجته خالي الوفاض ولكن بعد أن فقد صديقة مخلصة.