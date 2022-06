قصة الحذاء المرصع بالنجوم – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص والحكايات، وقصة الحذاء الذهبي، والقصص العربية عن الخبز الذهبي، والقصص العربية لوعد مخلوف، والقصص والحكايات. بالنسبة للأطفال تغرس فيهم الأخلاق والقيم التربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة الحذاء المرصع بالنجوم

ذات مرة كانت هناك ملكة شريرة وبغيضة تدعى مارغريت، كانت شريرة وعاملت أتباعها بقسوة، وكان أكثر مساعديها الموثوق بهم أكتافيس، شريرة كما كانت.

وذات يوم، ذهبت فتاتان إلى النافورة، ووجدتا حذاءًا جميلًا على الأرض، وكانا مرصعين بالنجوم، ولم يلمعا مثل أي حذاء آخر.

وسرعان ما أخبرت الفتاتان أصدقائهما عن الحذاء وسرعان ما انتشر الخبر في جميع أنحاء المملكة، وعندما علم المساعد بالأمر قرر إخبار الملكة على الفور.

أخبرها عن الحذاء، فشعرت الملكة بالسعادة وأرادت الإمساك بالحذاء السحري، وأمرته بإحضار الحذاء لها، لكنه تردد، وشعرت بالغضب وأمرت الحراس بوقفه.

وعندما أمسك به الحراس صرخ وأخبرها بأسطورة الحذاء وسبب رفضه، فقررت أن تذهب وتنفيه بنفسها.

استدعت الملكة سيارتها وتوجهت إلى وسط المدينة، وقدم الموكب عرضًا ملكيًا يلوح بالأعلام ويعلن وصول الملكة.

تجمع سكان البلدة في وسط المدينة بالقرب من الحذاء، ليروا ما سيحدث عند وصول الملكة ووصول الموكب، ووضع الحاضران السجادة الحمراء للملكة للمشي عليها. فُتح باب العربة وخرجت الملكة ولوّحت لأهلها، لكنهم كانوا جميعًا يحدقون في الأحذية.

وعندما كانت على وشك معاقبتهم لتجاهلهم لها، رأت الأحذية المرصعة ملقاة على الأرض وكانت سعيدة بجمال الحذاء، فركضت إليه وخلعت حذائها الذهبي ورفعت قدمها لارتدائها. لها، وعندما كانت على وشك ارتدائه، بدأ الحذاء يبتعد.

الأمر الذي أدى إلى اختلال توازن الملكة، وسقطت ضحكات أهل المملكة، لكنهم حاولوا إخفاء ذلك، وقامت الملكة وحاولت مرة أخرى، لكن الحذاء تحرك مرة أخرى، وتفاجأ الجميع بهذا الأمر، وشعرت الملكة بالغضب الشديد. ثم غادرت إلى قصرها.

وعندما جلست على عرشها، كانت قلقة، جاء إليها أحد متابعيها وأخبرها أن أكتيفز لديها الحل، ثم أمرت الحراس بإطلاق سراحه، وأمرته بإخبارها بالحل، وسرعان ما أخبرها لها أن هناك أميرة يقال إنها الأجمل والأغنى وهي بالتأكيد التي تستحق الحذاء.

أخبرها أنهم سيطلبون من الأميرة إعادة الأحذية عندما تستلمها، حتى تصبح الملكة الشريرة هي المالك الوحيد للأحذية.

وتم إرسال رسول إلى الأميرة ليخبرها برسالة الملكة الشريرة، وهكذا جاءت الأميرة وذهبت إلى وسط المدينة حيث كانت الأحذية، حاولت ارتدائها، لكنها لم تنجح. لم يتم إنتاجها. كانت الملكة غاضبة من مساعدها، لكنه وعدها بأنه سيجد حلاً في أسرع وقت ممكن.

L’assistant est parti chercher une solution et a été surpris de rencontrer une vieille femme qui lui a dit qu’il y avait une fille qui s’appelait Alice et qu’elle était la meilleure fille et qu’elle était définitivement celle qui méritait الحذاء.

ذهب المساعد إلى أليس وأخبرها بكل شيء، ووافقت على مساعدتها، وأخذتها الملكة إلى مكان الحذاء. حاولت أليس ارتداء الحذاء، لكن الجميع أصيبوا بالصدمة.

الوقت، ثم أعطت أليس الحذاء للملكة، وعندما ارتدته، لاحظت الملكة والجميع هالة من النجوم، فوجدت الملكة نفسها ترتدي ملابس أليس، أليس ترتدي ملابس الملكة.

قصص وحكايات باقي الحكاية

كانت الملكة غاضبة جدًا وأمرت أليس بإعادة ملابسها، ولكن فجأة ظهرت المرأة العجوز وأخبرت الجميع أن الحذاء قد وجد طريقًا لأليس لأنها هي التي تستحقه، وأنه سيطيع أوامره فقط. وقالوا إنه لكسر التعويذة، كان على أليس أن تغفر للملكة كل أخطائها.

قد تكون مهتمًا

وكانت أليس فتاة طيبة، فغفرت للملكة، وعندما قالت ذلك، عادت الملكة إلى ما كانت عليه، وشعرت بالذنب على أخطائها واعتذرت للجميع عن سيئاتهم، وعاش الجميع في سعادة دائمة. .