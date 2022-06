قصة الحمار والثور والفلاح

قصة الحمار والثور والمزارع – لقاءنا متجدد بأحدث وأروع القصص التي نسعى دائما لنقدمها لكم من مختلف المناطق لإرضاء جميع الأذواق والرغبات.اليوم بقصة مضحكة دعونا اقرؤوا معًا قصة قصة الحمار والثور والمزارع .. من بين القصص المضحكة التي نريد إرسالها إليكم ..

قصة الحمار والثور والمزارع

يقال إنه ذات مرة أعطى الله الفلاح المسكين حمدان نعمة معرفة أسرار كلام الحيوان، وكان حمدان مصمماً على شراء حمار، وتذكر أن الجار كان ينوي بيع الحمار.

وذهب إلى منزله ليشتريه حتى حصل على ثور وحمار، وبينما كان ذاهبًا في أحد الأيام ليقدم للثور طعامًا وشرابًا.

وسمعت الحربة صوت الثور يتحدث إلى الحمار قائلاً كل يوم نراك في هذا المكان النظيف والأنيق، تأكل أطنانًا من الشعير وتستمر في اللعب واللعب دون أن يتذوق ظهرك طعم العصا أو الكربيد.

وإذا كان صديقك يركب معك، فهذا فقط لمسافة قصيرة، تهانينا لك على الحظ، لكن للأسف، لحظي المرير، كدت أموت من التعب مثلك تمامًا، كادت أن أموت من الراحة.

L’âne le regarda et rit tandis que le bœuf continuait son discours dans son amertume et sa lamentation Chaque jour je vais au champ pour labourer la terre, et ils m’ont mis des cordes autour du cou, et je porte le fardeau le أثقل.

تتعثر قدمي في الوحل، ولا أجد سوى العصي والركلات، لذا أمسك بالمحراث مرة أخرى حتى تودي الشمس حقل السيد حمدان، ويعود الثور متعبًا وهلك، ويلتقي بالحمار المغمور في الماء وممتلئ.

ويستمر في الشرب رغم أنني عطشان .. توقف الحمار عن الضحك وهمس في أذن الثور قائلاً بعد أن لامست الكلمات – سأرشدك يا ​​صديقي الثور نحو فعل خطير ومهم.

إذا قمت بذلك، فسوف ترتاح، ولن تعمل، ولن تتعب، وستصبح مثلي، وتأكل الشعير كل يوم في أكوام وأكوام، والتي رد عليها الثور بشغف – أوه، سلام، يا صديقي، الحمار.

أنت حيوان مخلص، ورد الحمار بقوله “اخرس ولا تتحدث. عليك أن تفعل ذلك في الصباح عندما يضعون الحبال واللجام حول رقبتك، فاستلق على الأرض، وثبت عينيك. وأخرج لسانك من فمك.

وإذا قاموا بضربك، فسوف تُجلد وتستمر في التجول حتى يظنوا أنك مريض وأن صحتك سيئة، وإذا استيقظت بعد فترة، تتعثر على الدرج وتنام مرة أخرى دون اعتراض حتى هم مرتبكون في قضيتك.

والطبيب يأمرك بالراحة وتكون كسولًا، وتكون سعيدًا مثلي في العسل، وكلما وضعوا العلف أو البرسيم لك، لا تقترب منه حتى يجلبوا لك الفول الدهني ويظنون أنك ضعيف وفقير، و تستمر في هذه الحالة دون تغيير أو استبدال لمدة يوم أو يومين.

ضحك الثور وقال لنقل شهرًا أو شهرين ثم أكمل الحمار بهذا تتخلص من ألم العمل الجاد والجهد لتستمتع معي بهذا الكسل.

قد تكون مهتمًا

ضحك الحمار والثور، ولم يعرفوا أن السيد حمدان قد سمع كل الكلمات … عرف سر الحيلة وبدأ يفكر في طريقة بديلة … تعليم الصديقين درسًا مفيدًا.