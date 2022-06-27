قصة الخياط الشجاع بالصور

قصة الخياط الصغير الشجاع – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وقصة الخياط الصغير الشجاع، وملخص قصة الخياط الصغير الشجاع، وتلخيص قصة الخياط الصغير الشجاع، والقصة من الخياط الشجاع، تتميز القصص العربية وهذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتربوية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسعهم. الآفاق الفكرية وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة الخياط الصغير الشجاع

يقال أنه كان هناك خياط صغير يحيط ببعض الثياب وأثناء عمله أخذ قطعة من الثوب ورشها على الذباب حتى قتل سبعة ذباب بضربة واحدة. ثم لبسه مثل الحزام وخرج في نزهة على الأقدام.

مشى الخياط الصغير وصعد إلى قمة الجبل ووجد عملاقًا ضخمًا. قرأ ما كتبه الخياط الصغير. اعتقد العملاق أنه ضرب سبعة رجال بضربة واحدة. لذلك تحدى العملاق الخياط الصغير وأمسك صخرة ضخمة، ثم سحقها بيده وتحولت إلى قطع صغيرة. فقال العملاق، “الآن حان دورك.” فأخذ الخياط الصغير قطعة من الجبن وعصرها بيده، وتحولت إلى ملح، ولم يكن العملاق يريد أن يهزم بسهولة، فأخذ العملاق صخرة وضربها في الهواء وحلقت بعيدًا .

قبل أن يسقط على الأرض، قال الخياط “الآن سأرمي شيئًا، لكنه يسقط على الأرض.” ثم أخرج طائرا صغيرا من حقيبته وألقاه في الهواء، ثم طار الطائر وطار بعيدا، وتحير العملاق واعترف بهزيمته.

أنهى الخياط رحلته، ثم مشى، ثم مشى حتى وجد نفسه في بلد شاسع واستلقى هناك ووجد أن النوم قد أخذه، وعندما استيقظ وجد نفسه نائمًا في حديقة الملك، هكذا قال الملك. أي شخص يمكنه ضرب سبعة بضربة واحدة سيكون مفيدًا في القتال، لذلك قرر إبقاء الخياط الصغير في القصر على الرغم من خوف وزير الخياط الصغير.

لم يجرؤ الملك على طرد الخياط من القصر، لكنه أخبره بوجود عملاقين كبيرين في الغابة. إذا استطاع الخياط الصغير أن يتخلص منه، يزوجه الملك لابنته ويعطيها نصف الخياط يملأ جيوبه بالحجارة، ويصعد على شجرة التين ويبدأ في إلقاء الحجارة واحدة تلو الأخرى على الرأس. العملاق النائم.

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استيقظ العملاق غاضبًا ودفع العملاق الآخر صارخًا في وجهه لماذا ضربتني، قال العملاق، ربما كنت أحلم، ثم عاد إلى النوم. قال الخياط الصغير بينما كان يسقط الحجارة على العملاق الآخر، ثم استيقظ العملاق وكان غاضبًا جدًا.

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حتى قتلهم، استراح الخياط وطمأنه على استعداده لتلقي مكافأته، ولم يجد الملك سوى تحقيق رغبته وأعطى ابنته للخياط، وكان حفل الزفاف رائعًا جدًا.