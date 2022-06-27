قصة الدجاجة الحمراء وحبة القمح

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قصة الدجاجة الحمراء وحبوب القمح

عاشت الدجاجة الحمراء الصغيرة في الفناء، وقضت كل وقتها تقريبًا تتجول في الفناء بحثًا عن الديدان في كل مكان، وكانت مغرمة جدًا بالديدان، لأنها مذاقها لذيذ، واعتقدت أنها ضرورية للغاية لصحة أطفالها .

وفي الحظيرة كان هناك قطة كسولة ملقاة على باب الحظيرة، ولم تكلف نفسها عناء تخويف الفئران التي كانت تجري هنا وهناك، أما بالنسبة للأغنام، فلم يكن مهتمًا بما يدور حوله، مثل فترة طويلة. لأنه يمكن أن يجد الطعام.

وفي يوم من الأيام وجدت الدجاجة الحمراء الصغيرة بذورًا، وكانت بذور قمح، لكن الدجاجة الحمراء الصغيرة كانت معتادة جدًا على الحشرات والديدان، وكان من المفترض أن تكون واحدة جديدة وربما نوعًا آخر من اللحوم اللذيذة، لقد وجدت أنها تبدو مثل الدودة على أي حال ومذاقها أفضل.

حملت هذه البذور وسألت جيرانها عما يمكن أن يكون، واكتشفت أنها بذرة قمح وإذا زرعت ستنبت وعندما تنضج يمكن طحنها إلى دقيق ثم خبز. ، عندما وجدته وعرفت أنه يجب أن يكبروا، لكنها كانت مشغولة جدًا في البحث عن طعام لنفسها وبالنسبة لأطفالها الصغار، بالطبع، اعتقدت أنه ليس لديها وقت لزراعتها.

لذلك فكرت في الأغنام والقط والفئران الكبيرة، وبكيت بصوت عالٍ من سيزرع البذرة لكن الخروف قال، ليس أنا، فقالت القطة، وليس أنا، وقال الجرذ، وليس أنا، وقالت الدجاجة الحمراء الصغيرة، حسنًا، سأفعل.

ثم ذهبت مع أعمالها اليومية خلال أيام الصيف الطويلة، واصطدت الديدان وأطعمت صيصانها، بينما كانت الأغنام نائمة، والقط والفأر، نما القمح طويلًا وجاهزًا للحصاد، ووجدت الدجاجة الحمراء الصغيرة كمية القمح و كم حبة ناضجة ركضت فصرخ أصحابها ببراءة من يقطع القمح معي .

وقالت الخروف، ليس أنا، وقالت القطة، وليس أنا، والجرذ، وليس أنا، وقالت الدجاجة الحمراء الصغيرة، سأفعل، وأخذت منجلًا من بين أدوات المزارع في الحظيرة وذهبت على قطع سيقان القمح.

كان القمح على الأرض جميلًا وذهبيًا وجاهزًا للقطف والدرس، لكن فراخها بدأت تتعثر وتذبل، وبدا واضحًا لهم أن والدتهم أهملتهم، لذلك كانت الدجاجة الحمراء مرتبك. وانقسمت رعايتها بين واجبها تجاه أطفالها وواجبها تجاه القمح لدرجة أنها شعرت بالمسؤولية تجاهه.

حكاية الدجاجة الحمراء وحبة الحنطة باقي الحكاية

ثم صرخت مرة أخرى بنبرة استجداء للأمل، “من سيدرس القمح” بل قال الخروف لا أنا والقط مع مواء، وقال لا أنا والفأر مع صرير، وقال لا أنا والدجاجة الحمراء الصغيرة، فقال لا لا أحتاج، حسنًا، سأفعل.

بالطبع، كان عليها إطعام أطفالها أولاً، وعندما يأتي قيلائهم، كانت تخرج وتدرس القمح، ثم تنادي من سيأخذ القمح إلى الطاحونة ليصنع الطحين أداروا ظهورهم له، وأجابوا ببرودة معتادة لا، أنا

حملت كيس القمح وأخذته إلى مطحنة بعيدة، وهناك تحول القمح إلى دقيق أبيض جميل، وجلب الطحين ومشى ببطء إلى فناء منزلها مرة أخرى، حتى نجحت، وعلى الرغم من حملها، ذهبت لتلتقط ديدان لكتاكيتها، الذين كانوا سعداء جدًا برؤية والدتهم مرة أخرى بعد عودتها.

بعد هذا اليوم الصعب، دخلت الدجاجة في نوم عميق، في وقت أبكر من المعتاد، وتساءلت كيف ستصنع الخبز، فقالت الدجاجة الحمراء مرة أخرى سأفعل. أعدوا الخبز، لكنهم رفضوا كالعادة، فقالت ستفعل.

بدأت أعجن الخبز وأقطعه، ثم أضعه في الفرن. عندما أوشك الخبز على الخبز، اشتم كل من في الحظيرة تلك الرائحة الحلوة المنبعثة منه. أرادت الدجاجة أن ترقص وتغني عندما رأت النتيجة الجميلة وراء عملها. هنا صرخت الدجاجة من سيأكل

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وتقول القطة كل الحيوانات في الفناء تراقب خبزك وتمسك بشفاهها تحسبا، والخراف تقول سأفعل، والفأر يقول إنني سأفعل، لكن الدجاجة الحمراء الصغيرة تقول لا، سأفعل هو – هي.