قصة الرجل الشجاع – قيل ذات مرة في إحدى الصحاري حيث الحياة والجو الطبيعي، ويعيش الناس في سعادة ورضا وحياة كريمة، كانت هذه المدينة من أفضل المدن من حيث الأمن، وأهلها كانوا كرماء وأشخاص من عائلات متوسطة وبعضهم من عائلات فقيرة، وكانت الحياة جيدة في هذه البلدة الصغيرة.

كان سكانها يكسبون قوتهم من التجارة وكذلك الزراعة، لكن معظمهم عمل في الأشغال اليدوية، وكان الناس يتقابلون كل يوم، لذا فمن تقاليدهم أن يحضر الجميع. .

في هذه البلدة كان هناك رجل اسمه “بان” وكان هذا الشخص يعمل في النجارة. من المعروف في البلدة أنه أتقن حرفته، لكنه يعاني في حياته بسبب قسوة الحياة، وكان بان يحب الناس. من المدينة لطفه، وكان بارعاً في وظيفته وكان إنساناً مخلصاً وكان يحب وظيفته.

بجوار البلدة كان هناك كهف كبير حيث يعتقد الناس أن هناك أشباح والكثير من الخرافات، ولم يكن يريد تصديقهم وكان يفكر دائمًا في الذهاب إلى هناك وربما العثور على بعض الكنوز، لكنه لم يتمكن من العثور على أي شخص توجو. كان يجلس معه من أصدقائه دائمًا على حافة الكهف يشاهد الكهف الذي يخافه الناس. بعد أيام قليلة قرر الذهاب بمفرده والقضاء على الخوف والذهاب في مغامرة. ذهب إلى الكهف بعد شروق الشمس.

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ودخل ووجد المكان صعب النزول، فحاول الوصول إلى هذا الكنز، فنزل إلى أسفل الكهف ووجد المكان جميلًا، وظن الناس أنه مخيف، لكنه بدأ بالبحث حتى وصل إلى صندوق ووجد حجر ياقوت، وأصبح بان أحد أغنى الرجال في المدينة، لذلك ندم الناس على عدم الذهاب إليه. في السابق، تعلم بان درسًا وهو عدم تصديق ما يقوله الناس.

قصة رجل شجاع