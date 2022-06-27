قصة الرجل العجوز دائمًا على حق

قصة الرجل العجوز دائما على حق – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي قصة تعليمية ممتعة وأداة تربوية للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتدعيم قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة الرجل العجوز دائما صحيحة

كان هناك منزل ريفي في القرية بسقف من القش وجميع أنواع النباتات، وكان هناك زوجان عجوزان فقيران للغاية، وكان حصانهما مصدر الدعم الوحيد لهم. لقد أعارها للتجار مقابل القليل من الحبوب أو الملابس، ولم يطلبوا أكثر من ذلك وعاشوا بسعادة مع ما لديهم. ذات يوم أخبرت الزوجة زوجها بوجود ثقب في السقف. سقط منها شيء في المنزل، فقال لها إنه شيء جيد لأن نوافذ المنزل كانت صدئة ومغلقة.

ومع فتحة السقف سيكون لدينا ضوء وهواء دون تثبيته. قالت، “أنت على حق. وماذا عن الشتاء والمطر” قال لها “سنحتاج إلى طريقة لجمع الأموال”. قال له “يوجد معرض في السوق. لماذا لا نبيع الحصان، سيكون لدينا مبلغ جيد في طريقه من المعرض، مر ببائع حليب وقال الكثير من الحليب، فقال الرجل نعم.

قال له لا تبدين سعيدة، قال له لا أفهم. حصانك رائع. أرجو أن يكون مثله. قال له الرجل إذا جعلك الحصان سعيد، لماذا لا تبادلي حسنًا، ثم أوافقك الرأي. ذهب الرجل العجوز إلى المعرض وكان سعيدًا بالصفقة، وبينما كان يصطف في طابور للدخول وجد صديقًا عابسًا. قال “أتذكر بقري العجوز”.

فقال له أتريد أن تبدل خروفك بقرة، وشاة ببقرة، هل أنت متأكد قال نعم طبعا وتم الاتفاق. سعيد لأن زوجته كانت. وجدت سيدة حزينة. قال أنت بخير. قال هذا لم يكن كافيًا، لأنه منذ متى لم تعد ثلاث بيضات كافية قال انتظري دقيقة هل هذا الحمل يسعدك هل انت تمزح معي

قال لها لم أرغب في هزك، زوجتي ستحب هذه الأوزة، من فضلك فكر في الأمر. قالت صفقة غريبة وتم الاتفاق والرجل العجوز كان أسعد من السيدة الغاضبة، كان الظلام. وقرر الرجل العجوز العودة إلى المنزل وفي الطريق رأى رجلاً يتحدث بوقاحة إلى دجاجته. بسبب الدجاجة، أوزة تجعلك سعيدًا، يمكنني استبدالها معك بدجاجة، وأخذ الرجل العجوز الدجاجة وأعطاه الإوزة. وجد طفلاً صغيرًا يسحب حقيبة. قال لها ما في الحقيبة. يقول التفاح الفاسد وسأرميها بعيدًا. قال تذكرت أن لدينا شجرة تفاح، لكنها ذبلت. وكان لدينا تفاحة فاسدة أخذتها زوجتي. انظري إلى أي مدى ستجعلها كيس من التفاح سعيدة. خذ دجاجتي وسآخذ كيس تفاح.

أنت تراهن مع رجل يسير في الشارع أن كيسًا من التفاح الفاسد سيجعل زوجته سعيدة بالمال. أراهنكم على مائة قطعة ذهبية. سنعود إلى المنزل ونخبر زوجتك بكل ما حدث بالتفصيل. “. إذا قبلت جبهتك وقالت إن الرجل العجوز على حق دائمًا، فستحصل على المائة. رجل، أيا كان، ليس لدينا فرصة للخسارة. إذا خسرت، ستأخذ كيسًا من التفاح الفاسد.

عاد الرجل العجوز إلى المنزل مع السيدين، ودعاهما الشيخ إلى الداخل. أخبرها بكل ما حدث لها. قال استبدلت الحصان بالبقرة، فقالت جميل، قال استبدلت به شاة، فقالت جميل صوفه يدفئنا في الشتاء، قال “لا، لقد استبدلت لحم الضأن بأوزة.” قالت، “إنها أفضل منه. سأحضر له الطعام من الجيران. “الإوزة مع دجاجة، وقالت إنني أحب البيض، فقال، لقد استبدلتهم بكيس من التفاح الفاسد. استعد السيد للضحك على الرجل العجوز وعرفت أن المرأة ستغضب منه، و قالت كيسًا من التفاح الفاسد، تذكرت شجرة التفاح الجيدة وكانت السيدة سعيدة جدًا بذلك.

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وقبلت رأس زوجها وقالت له قلت لك إن زوجي العجوز دائما على حق وأن السيدين وفيا بالوعد وأعطا الزوجين مائة قطعة ذهبية وغادر على الفور أخبر الرجل صديقه أن الأزواج حكماء جدا وعلمونا درس مهم جدًا لم يبكوا على ما فاتهم وعلمونا أن نكون سعداء بما لدينا هو مفتاح الحياة.