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قصة الساحر واللص

كان هناك لص اسمه منير. عاش منير في كوخ ليس بعيدًا عن الطريق الرئيسي الذي يسلكه المسافرون للوصول إلى المدينة المنورة.

لم يكن منير لصًا عاديًا، فقد كان دائمًا يخدع المسافرين لإعطائه متعلقاتهم في الطريق (من خلال الموقع الرسميك) ثم احتفظ بممتلكاتهم في كوخه. أحب منير الأشياء الجميلة. كلما زاد عدد الضحايا، احتفظ بأشياء أجمل.

ذات يوم، بينما كان يقف على جانب الطريق، مر رجل اسمه عادل، ببرد طويل رخو. لم يكن منير يعلم أن عادل ساحر. مشى منير للوقوف أمام عادل ولوح له بابتسامة على وجهه. “مرحبا سيدي. هل تمانع إذا أخذتك في نزهة الصباح”

أنا ذاهب في مسيرتي الصباحية

“حقا لكنك لم تشتري لي واحدة. هل سرقتها أم نسيت الدفع

ابتكر عادل حيلًا مماثلة وكان مستعدًا للرد على منير. بسط ذراعيه وتمايلت أكمامه الواسعة أمام عيني منير، قال بهدوء ـ شاب. هل تعلم كم عدد الأشخاص الذين أصيبوا بهذه السرقات الصغيرة

نظر منير إلى الساحر بابتسامة سرقات تافهة سيدي، أنت مخطئ. أقنعهم بأن يدفعوا فقط ما يدينون لي به. لم أسرق أحدا من قبل “.

صرخ الساحر “أنت بحاجة إلى درس ليعلمك آثار أفعالك على الآخرين”. ثم لوح بذراعيه وأكمامه الفضفاضة، وظهر مشهد أمام منير.

في منزل من غرفة واحدة، كان هناك اثنان من المسافرين المرهقين. كانت المرأة تسند رأسها على كتف زوجها فيما تنهمر الدموع من وجهها على قميصه. بين كل تنهيدة وأخرى، قال زوجها “آه، تامر، إذا لم يسرق ذلك السارق الأموال التي جنيتها في المزرعة، لكنا قادرين على دفع الضرائب والبقاء في المنزل.

نظر منير إلى الساحر بامتعاض وغضب “أنا أيضا يجب أن أطعم نفسي. ليس خطأي أنه ليس لديه ما يكفي من المال، كان يجب أن يعمل بجد أكبر. تحولت عيون الساحر إلى اللون الأسود. كانوا أكثر سوادا من سحابة العاصفة.

“لقد أدركت عواقب أفعالك وما زلت لا تندم بعد هذا العمل الوقح من السرقة، سأضع اللعنة عليك ستجعلك تعيش لمدة عام مثل حصان المزرعة. ثم ستعرف كيف تعمل معي بجد.

أصيب منير بالصدمة لعدم معرفته ماذا يفعل. تابع الساحر وقال “سنرى نتائج كل خداع صغير قمت به على كل ضحية، وسأقرر العقوبة المناسبة لكل عملية. شمر الساحر عن سواعده مرة أخرى ليعرض مشهدًا آخر.

ظهر رجل جالسًا أمام متجر. يتكئ على كفيه دون أي حركة. بينما يتجاهله المارة أو يرمون عليه عملات معدنية صغيرة. اتضح لمنير أن رجلاً خدعه وأخذ منه كيس حبوب منذ وقت ليس ببعيد.

“لقد سرقت حبوب هذا الرجل في طريقك إلى السوق. لم يستطع بيعه وانخفض مستواه كثيرًا لدرجة أنه بدأ في التسول لإطعام أسرته.

“يعطيه الناس المال، فهو دائمًا يكسب المال عن طريق التسول، وهو يعمل بشكل جيد”.

مرة أخرى، تحولت عيون الساحرة إلى اللون الأسود “ما زلت غير مدرك لعواقب أفعالك. بمجرد انتهاء العام الذي تعمل فيه كخيل، ستُلعن لقضاء عام آخر كنسر. سوف تتعلم مدى صعوبة الحياة عندما تضطر إلى التسول من أجل بقاء الفتات.

خفض منير رأسه، ووعد نفسه أنه في المرة القادمة التي يعرضه فيها الساحر مشهدًا آخر، سيتظاهر بالندم. تأمل أن يخدع الساحر ليقرر عدم إلقاء المزيد من التعاويذ عليها.

كان الكم مرفوعًا وبدا مركزًا ببراعة. بدا مشهد آخر واضحًا تمامًا.

كانت فتاة مستلقية على سرير من القش ووجهها لأسفل. جاء والدها إليها وهو يكاد ينفجر بغضب مثل عاصفة رعدية. وبدأ بالصراخ عليها بصوت عالٍ لدرجة أنه قد يوقظ بلدة بأكملها. “ماذا تقصد، لقد فقدت كل الأدوية لدينا” بدون هذه الأدوية، لن نتعافى أبدًا، كلنا نخاطر بالموت.

صرخت الفتاة “أنا آسف يا أبي، لقد خدعني أحد اللصوص وأخذها بعيدًا. أخبرني أنه سيدفع 3 دنانير ذهبية للدواء. كنت أعلم أنها تستحق دينارًا ذهبيًا، لذلك كنت أنوي شراء المزيد وشراء الطعام بالباقي. عندما ذهبت لشراء الدواء، أخبرني البائع أن الدنانير مزورة لأنها مصنوعة من حجارة مطلية بالذهب.

أخفض منير رأسه بعد رؤية المشهد، ولم يشعر بأي ندم أو شفقة على هذه الفتاة، لكنه حاول خداع الساحر للخروج من مشكلة مع الساحر. “أنا آسف حقًا لما فعلته. سأزور العائلة وأعيد لهم كل الأدوية.

تحولت عيون الساحر للون الأسود للمرة الثالثة، ورفع ذراعيه إلى السماء وتجمع السحب فوق رأسه “هل تظن أن حيلك ستخدعني” ستعيد كل ما سرقته إلى كل الضحايا، لكن الندم لن يخلصك من مشاكلك معي.

بعد قضاء عام كحصان، ثم بصفتك نسرًا، ستقضي عامًا آخر كلبيًا ملعونًا.

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ثم ستتعلم قيمة الصدق. لديك وقت حتى تشرق الشمس غدًا لإعادة جميع البضائع المسروقة، وإذا لم تفعل، فسوف أضاعف العقوبات عليك. ثم ذهب الساحر في غمضة عين.