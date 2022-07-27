قصة السلطان سليمان وهيام الحقيقية ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق باقصة السلطان سليمان وزوجته هيام وهي من القصص التاريخية المنتشرة والتي تناولها العديد من المؤلفون عبر العصور حتى وقتنا الحاضر عبر مواقع انتشر اسم القصة بشكل واسع وكثير في عالم مواقع الانترنت فما هي قصة السلطان سليمان وهيام الحقيقية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

القصة الحقيقية للسلطان سليمان وهيام

بدأت قصة سليمان وهيام عندما انضمت هيام للحريم العثماني، حيث كانت هيام إحدى خادمات السلطان سليمان وأول خادمة تزوجت من السلطان. محمد، أطاحت بدورين وأدركت أن الأمير مصطفى يشكل تهديدًا لطموحها، فبدأت تخطط لنصب فخ بين السلطان ونجله بعد قرار السلطان بتعيين نجله محمد واليًا لمدينة مانيسا، الأمر الذي جعل هو إعلان ضمني عن حصوله على ولاية العهد، ومن هنا رأت دوران أن حلمها بتسلم ابنها مصطفى العرش بدأ وقد تحطم، لكن بعد أشهر فقط من التعيين، عندما وصل خبر وفاته إلى السلطان سليمان، الذي سقط عليه كالصاعقة. أما هيام فقد وجهت الاتهامات إلى دوران وابنها في نفس الوقت، وبدأت الشبهات تدور حول السلطان خوفًا من تكرار مأساة والده السلطان سليم، ومصطفى يضم الجيش الإنكشاري من حوله. يقيل والده من السلطة ويتولى الإدارة مكانه.

هل كانت سلطانة هيام جميلة

نعم، كانت سلطانة هيام جميلة ومتواضعة، وكان لها تأثير كبير على كرملوك، رغم أنها ما زالت تحير المؤرخين بسبب أصولها وحياتها قبل انضمامها إلى الحرم. قال البعض إن اسمها هو Roxelana أو Rosalan أو Roxa أو Rosa أو Rosa أو Rosyak، وأن أصولها من دولة روسية، السلطان سليمان القانوني أحبها كثيرًا لكونها امرأة ذات جمال أوروبي. لا توجد امرأة في وقتها لديها قوة. عرفت طبيعة السلطان جيداً واستطاعت أن تكسب قلبه. تزوجها رغم القانون العثماني الذي يحرم زواج السلاطين من جارية. الأطفال.

سبب وفاة سلطانة هيام

اختلف المؤرخون حول وفاة سلطانة هيام، فقال البعض إنها ماتت تسممًا على يد إحدى وصيفات الشرف التي كانت على علاقة بإبراهيم باشا، الوزير الأعظم، والتي كانت السبب الرئيسي لقتله، وقال البعض إنها سقطت. أصيبت بمرض خطير أثناء مرافقتها لزوجها سليمان القانوني إلى أدريانوبل، حيث فشلت جهود الأطباء في إيجاد العلاج المناسب لمرضها. أما عن مرضها، فيقال إنها كانت تعاني من الملاريا وألم في الكتف، وبعد فترة وجيزة من عودتها إلى اسطنبول توفيت عام 1558 م، ودُفنت في مسجد بايزيد ودُفنت بجانبها. مسجد السليمانية.

الصور الحقيقية للسلطان سليمان وهيام

بدأ البحث بشكل مكثف عن الصور الحقيقية للسلطان سليمان وزوجته هيام، خاصة بعد أن عرضت السينما التركية مسلسل حريم السلطان الذي يتناول قصة الملكة هيام مع السلطان سليمان والأحداث التي مرت بها السلطنة والحرملك. في ذلك الوقت كانت الصور الحقيقية للسلطان سليمان وهيام كالتالي

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