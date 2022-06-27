قصة السمكة ذهبية الرأس بالصور

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قصة السمكة الذهبية

ذات مرة، في قصر مهيب بوسط مصر، ساد حزن شديد بعد أن فقد الملك بصره بعد مرض أصابه، ولم يحاول الأطباء إعادته إليه، وتمنت المملكة كلها الشفاء. للملك عبر البحر ويريد أن يلقي نظرة على ملك مصر.

قال إن المرض خطير لكن الشفاء ليس مستحيلا لكني أحتاج إلى مرهم خاص جدا. أخبره الابن أنني سأحضر لك كل ما تحتاجه لصنع المرهم، لكن عليك أن تنقذ والدي. قال إنني بحاجة إلى مرهم مصنوع من دموع السمكة الذهبية، ستجدها في مكان ما في البحر العظيم، وسأبقى هنا مائة يومًا، إذا تمكنت من الحصول على السمك قبل ذلك الوقت، فسأقوم بعمل المرهم الخاص بك أبي، ولكن إذا لم تجده قبل مائة يوم، فقد فات الأوان على المغادرة.

غادر الأمير على الفور مع رجاله، وكان البحر العظيم على بعد أميال من القصر، ولم يترك الأمير ورجاله صخرة لم يبحثوا تحتها عن السمكة الذهبية. أخرج السمكة من الماء وضعها في وعاء ولكن قبل أن يتصل برجاله نظر إلى السمكة ولم يستطع تحريكها نظر إليها بعيون فقيرة وقال إنني تعلمت من والدي ألا أؤذي أحد الأبرياء.

قصة السمكة الذهبية والصياد الفقير

وأخذ الأمير السمكة إلى البحر وعاد إلى القصر، وكان يدرك تمامًا أن لا أحد سيفهم قراره، لكن والده أمر بسجنه، وكان الجميع يعلم أنه إذا دخل أحد إلى سجن المملكة، لن يغادر ابدا. مدى الحياة، ولكن الأمير قبل بهدوء عقابه وغادر،

وفي تلك الليلة تسللت الملكة لرؤية ابنها وطلبت منه مغادرة المملكة على الفور، وأعدت كل شيء من أجلك، وأرشد الأمير إلى ممر سري يؤدي إلى النهر، وكان هناك قارب في انتظاره. .

ويقول لها، أنا فقير وأبحث عن عمل، هل تريدين بعض المواد الخام، لذا قال لها، ربما أحتاج من يبحر معي، لكن كيف يمكنني أن أدفع لك الذي تريده في نهاية العام.

وقد أبحروا معًا لأسابيع حتى وصلوا إلى ميناء مملكة بدت صغيرة، فقال له الرفيق “يجب أن نستقر حتى يتمكنوا من العثور عليك إذا احتاجوا إليك في المملكة”. نزل الأمير والعربي معا إلى الميناء وتجولوا في المملكة، فكانت جميلة جدا المرأة الجميلة وبدأت تتحدث عن لطفها وكرمها.

ولاحظ الرفيق أن الأمير وقع في حب هذا الغريب الجميل، فقال له الأمير سأذهب إليها غدًا، وذهب الأمير إلى القصر الملكي في اليوم التالي وسار بفخر على السجادة الحمراء، و انحنى للملك وقال له جئت لأطلب يد ابنتك للزواج، فقال الملك على الفور أني سأهيئ حفل الزواج، فقال له الأمير ألا تريد أن تعرفني ” قال ليس الأمر جديا. لن تعيش أكثر من 12 ساعة من الزواج. ألم تعرف ذلك قال لها لقد أغفلت بطريقة ما هذه المعلومة المهمة، فهل شرحتها لي

قال “ابنتي تزوجت من 192 رجلاً حتى الآن، ولم ينج أي منهم بعد 12 ساعة من زواجهما. يمكنك التفكير في الأمر”. فكر الأمير للحظة، ودون تردد وعد بالعودة في اليوم التالي. اليوم، لحفل الزفاف، وأخبر أصحاب الفندق، يبدو أن الأميرة في ورطة، قد تكون ملعونة وعلي سالفجيد،

وقال الرفيق، كنت أعلم أنك لن تتراجع، سنواجه اللعنة معًا، وكان حفل الزفاف فريدًا، حيث تم تزيين القصر من جهة، وحفر قبر الأمير من جهة أخرى. مر العرس 11 ساعة، فجلس الأمير أمام زوجته في مقعد ضخم، ولم تكن الأميرة تعلم أن العربي كان في نفس الغرفة في الخزانة، عندما يحين الوقت، وببطء كان قويًا ولامعًا. خرج الثعبان من كم الأميرة، ورغم أن الأمير كان مستعدًا للهجوم، حدث شيء غير متوقع.

قصة الصياد والسمكة مكتوبة

سمع صوت الموسيقى ورأى الأمير والثعبان يقتربان منه، لكنه والأميرة لا يستطيعان فعل أي شيء. الموسيقى تجعل من سمعها ينام. لم يفقد الرفيق عقله. قفز من داخل الخزانة وأمسك الثعبان من رقبته. قال له في قنينة خشبية كبيرة أغلقها على نفسه كيف لا تتأثر بالموسيقى وبعد عدة أيام جاء رسول إلى المملكة ليستفسر من الأمير ويبلغه بالبشارة.

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وتمت عملية الترميم على الفور، وحان وقت مغادرة الرفيق العربي، فقال له الأمير “يمكنك البقاء. أنت لست خادمي، أنت صديقي”. دائما بجوارك لحمايتك.