قصة السوار السحري – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة السوار السحري

ذات مرة، كانت هناك فتاة فقيرة اسمها رشا كانت دائمًا أشعثًا، بملابس ممزقة ومتسخة وأحذية بالية. عاشت في منزل قديم مع والديها. غالبًا ما كانوا ينامون وهم جائعون. ومع ذلك، لم تشكو قط. كانت مصممة على السعي لتحسين حياتها وحياة أسرتها يومًا ما.

تشارك رشا أحيانًا الطعام مع صديقتها المقربة، جاد، التي كانت عائلتها فقيرة أيضًا. وفعل الشيء نفسه عندما أكل.

ذات يوم، كانت رشا في طريقها لزيارة منزل جاد. أحضرت معها شرائح الخبز. وبينما كانت تسير، رأت شيئًا يلمع على الطريق والتقطته. كان أجمل سوار رأته على الإطلاق، بألوان زاهية. ركضت إلى Jade وأطعمتها وأخبرتها عن السوار الذي وجدته على الطريق.

انظروا كم هو جميل هذا السوار.

هل تعتقد أنه سقط من أحدهم بالخطأ

– لكن من لا توجد عائلات ثرية في هذه الأحياء، ونادرًا ما يتم مشاهدة الزوار هناك.

لذلك ربما ألقى بها ملاك لك.

قد يكون هذا هو طريقنا الوحيد للقضاء على فقرنا يا ابنتي.

ألم تتعب من كونك فقيرًا وعدم القدرة على تحمل أي شيء

– فكر يا ابنتي، غدًا سنذهب إلى السوق ونحاول بيعه. أنا متأكد من أننا سنحصل على مبلغ جيد من المال في المقابل لأن هذا يبدو وكأنه سوار فريد من نوعه.

– لا أستطيع بيعه. بقدر ما أرغب في إخراجنا من حالة البؤس هذه، فإن هذا السوار هو ثروتي الأولى. من فضلك لا تحرمني منه (أبي).

لكن في تلك الليلة شعرت رشا بالذنب لرفضها بيع السوار. أرادت مساعدة والديها.

في اليوم التالي ركضت إلى جاد وأخبرته بما قاله والداها وإنها تفكر في بيعه.

إنها فكرة جيدة، في النهاية، إذا كان بإمكانك الحصول على المال، فسوف يساعدك ذلك على إنهاء الفقر، لذلك لا فائدة من الاحتفاظ به مقابل لا شيء.

قال جاد إنه يمكنه اصطحابها إلى السوق (لبيع السوار). في الطريق، مروا بمنزل رشا وأخبرت والديها أنها قررت بيع السوار. كان والداها سعداء للغاية وعانقاها بالحب.

ذهبت مع جايد إلى السوق. كانوا يتنقلون بين الناس ليريوهم السوار، لكن معظم الناس ساروا في طريقهم دون أن ينتبهوا، لأنهم بدوا متسخين بشعر أشعث. ونبذهم آخرون، بينما سخر منهم آخرون. يبدو أن الناس لم يصدقوا أن السوار عديم القيمة، وحالتهم البائسة جعلت من الصعب إقناع أي شخص بأنه سوار نادر (فريد من نوعه).

رشا وجاد في السوق طوال اليوم غير قادرين على بيع السوار. شعرت رشا بخيبة أمل وحزن شديد. ربت عليها جاد وأكد لها أنهم سيستمرون في العودة إلى السوق حتى يبيعوا السوار. مرت الأسابيع والأشهر عبثًا، ولم يشتر السوار.

ذات ليلة نسيت رشا نزع السوار من معصمها كما تفعل كل ليلة قبل النوم. سقطت في النوم بسرعة وفجأة فتح السوار وبقي على هذا النحو طوال الليل. لم ينطفئ أبدًا حتى حان وقت استيقاظها في صباح اليوم التالي.

أول شيء فعلته عندما استيقظت هو إلقاء نظرة على السوار على طاولتها، والذي كانت ترتديه كل ليلة قبل أن تنام، لكنه لم يكن موجودًا. كانت خائفة (جدا) وقامت من سريرها للبحث عنه. لكن انتظر، غرفتها تبدو مختلفة قليلاً (قليلاً). لم يصدر سريره ضوضاء احتكاك أثناء تحركه، وشعر السرير بالنعومة وبطانيات دافئة.

نظرت إلى سريرها وتفاجأت أنه سرير كبير مغطى بملاءات حريرية وبطانية دافئة. كانت رشا ترتدي ملابس جميلة. في دهشة، أنزلت قدميها على الأرض لتجد حذائها البالي، لكنها وجدت في مكانهما زوجًا من الأحذية الوردية على أرضية مغطاة بالسجاد.

لقد وقفت في رهبة من (هذا التحول) التحول الذي حدث. نظرت إلى نفسها في مرآة كبيرة ولم تصدق ما رأته عيناها. لقد نمت لتصبح فتاة جميلة ذات شعر طويل ومعتنى به بشكل جميل. فتحت باب غرفة نومها ليذهب إلى والديها، ووجد سلمًا طويلًا. نزلت الدرج بهدوء، مندهشة وقلقة، تفكر في جمال محيطها.

كان والداها يقفان في أسفل الدرج وابتسامات كبيرة على وجوههما، ويرتديان أجمل الملابس التي رأتها في حياتها. لكن عندما انضممت إليهم، فوجئوا.

– أنتي جميلة جدا.

وقبلهم.

– كيف حدث كل هذا

ثم لاحظت أن السوار ما زال في يدها، وأنه أضاء الطريق، رغم أنه لم يكن ليلاً. لقد اندهشوا مما رأته عيونهم.

هل يمكن أن يكون … السوار

قد تكون مهتمًا

للإجابة على سؤالها، قام بتشغيل المصباح مرة أخرى، وضحكوا جميعًا. غريب كيف تبين أن السوار الذي رفضه الجميع كان ثروة لا تقدر بثمن.