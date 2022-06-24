قصة الشحاذ والراهب

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قصة المتسول والراهب

يقال إنه ذات مرة كان هناك متسول فقير سار في الشوارع وجمع ما قدمه له الناس، وفي نهاية اليوم ذهب إلى كوخه ليضع ما كان يجمعه طوال اليوم، لكنه وجد كل يوم ما كان عليه كان مفقودًا فانتظر في الكوخ يومًا ما ليرى من أخذ طعامه وجد فأرًا جاء وأكل بعض الطعام ولم يعطيه سوى ثمانية أشياء، فسأله لماذا تأكل طعامي كل يوم فقال له الفأر هذا قدرك! سوف تحصل على ثمانية أشياء فقط كل يوم.

تعجب المتسول من كلام الفأر وسأله عن السبب. قال له الفأر لا أعرف. لذا اسأل الراهب، ربما يعرف. قرر المتسول الذهاب إلى الراهب ليسأله، وأخذ القليل من طعامه وبدأ رحلته. بعد فترة، نفد الطعام. ثم فتح صاحب المنزل الباب، فقال له المتسول إنه مسافر ويحتاج إلى راحة.

فجلبه صاحب المنزل وأعد له أفضل طعام. جلس معه على الطاولة وسأله أين يريد أن يذهب. قال له إنه ذاهب إلى الراهب ليسأله سؤالاً، وكانت زوجة الرجل حاضرة، فقالت للمتسول هل تسأله سؤالاً آخر

أخبرته أن لدي ابنة وحيدة وكبرت ولم تتحدث طوال حياتها، فهل تسألها كيف تجعلها تتحدث، وعندما شعر المتسول بالارتياح، شكر أصحاب المنزل وذهب لإنهاء رحلته، وسار طويلاً حتى وصل إلى المرتفعات وسلاسل الجبال شديدة الانحدار، فنهض ونظر إلى ما يمكنه فعله لعبور هذه الجبال.

وأثناء انتظاره مر عليه ساحر وسأله لماذا يقف هكذا في هذا المكان المنعزل. أخبره أنه يريد عبور هذه الجبال حتى وصل إلى الراهب لأنه أراد أن يسأله سؤالاً، فقال له سأحملك على عصا سحري وأخذك عبر الجبال، لكن هل يمكنني أن أسأل. أنت سؤال قال المتسول بالطبع أن يسأل الراهب عندما تراه.

أخبرها أنني أحاول الطيران للوصول إلى السماء منذ ألف عام، لكنني لم أنجح حتى الآن. هل يمكنك أن تسأله لماذا وصل المتسول إلى نهاية الجبل وشكر الساحر، وسار في طريقه حتى وصل إلى نهر عميق، ثم جلس ينظر إلى النهر ويفكر كيف سيعبر ذلك النهر بعمق دون قارب ولا يستطيع السباحة .

وفجأة أتت سلحفاة عملاقة تسبح في النهر وسألته لماذا يجلس هكذا على النهر وهو حزين أخبره أنه يريد عبور النهر حتى وصل إلى الراهب لأنه أراد أن يسأله سؤالًا، لكن النهر عميق ولا يمكنه السباحة، فقال له السلحفاة أنها ستحمله على ظهرها. وتأخذه إلى الجانب الآخر من النهر، لكنها تريد منه أن يسأل الراهب سؤالاً، تحاول ذلك. أصبحت تنينًا منذ خمسة آلاف عام لكنها لم تنجح وهي تريد أن تعرف السبب.

وعندما وصل المتسول إلى الشاطئ شكر السلحفاة ومشى حتى وصل إلى بيت الراهب. فكر المتسول للحظة، لأنه أراد أن يسأل أربعة أسئلة، لكنه وجد أن أسئلة أصدقائه أكثر أهمية من سؤاله، لأنه في النهاية قدم لي طعامًا حتى لو كان صغيرًا، لذلك قرر ألا يسأل. له فقط أسئلتهم.

سألها عن السلحفاة فقال له الراهب أن على السلحفاة أن تزيل قوقعتها لتتحول إلى تنين، أما الساحر فهو يحمل عصاه دائما ولا يتركها فتضعها فيه. الأرض، وحتى تطير وتصل إلى السماء يجب أن تترك عصاه، أما الفتاة فتتحدث عندما ترى زوجها المستقبلي.

لذلك عاد المتسول وقال للسلحفاة كلمات الراهب، فخلعت قوقعتها وتحولت على الفور إلى تنين، وكانت القشرة مليئة باللآلئ، لذا أعطتها للمتسول لأنها لم تعد بحاجة إليها. . ذهب الساحر إلى المتسول لأنه لا يريد المزيد، لذلك كان المتسول سعيدًا لأنه كان لديه المال والقوة ولم يكن بحاجة إلى أي شيء آخر.

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ثم واصل مسيرته حتى وصل إلى بيت مضيفيه ليخبرهم بما قاله الراهب، وعندما دخل أخبرهم أن ابنتهم ستتحدث عندما رأت زوجها المستقبلي، وفي ذلك الوقت خرجت الفتاة من. غرفتها عندما رأت المتسول يتحدث وقالت من هو هذا الشاب . لذلك كان والداها سعداء للغاية وعرفوا أن المتسول هو الزوج المستقبلي لابنتهما، وزوجته لها، لذلك أدرك المتسول أنه عندما ساعد الآخرين، انتهى به الأمر إلى الحصول على كل شيء.