قصة العملاق الأناني – هذه القصة هي إحدى روائع أدب العالم للأطفال، والتي تسلط الضوء على قيمة الحب بين الأقوى والأضعف، وتنفر من قيمة الأنانية.

نبذة عن الكاتب قصة العملاق الأناني

أوسكار وايلد، كاتب مسرحي وشاعر وروائي أنجلو إيرلندي، أتقن الكتابة بكل أشكالها وتفوق فيها، وترك بصمة واسعة في أدب الأطفال، حيث استطاع أن يصبح من أشهر الكتاب في أوائل التسعينيات.، ووالديه من المثقفين، لكنه اتهم في قضية وسجن ثم توفي في سن مبكرة.

أحداث قصة العملاق الأناني

اعتاد الأطفال اللعب في حديقة العملاق الذي سافر منذ زمن طويل، عائداً من المدرسة كل يوم. كانت الحديقة جميلة، مليئة بالعشب الأخضر الناعم والأزهار المتفتحة كالنجوم، وكان هناك اثنتا عشرة شجرة تحمل البرقوق اللذيذ، وكانت الطيور تطفو على أغصانها وتغني بأجمل الألحان، حتى توقف الأطفال عن العزف للاستماع إليه، وعبروا عن سعادتهم باللعب في حديقة العملاق.

في إحدى الليالي عاد العملاق بعد زيارة طويلة استمرت سبع سنوات لصديقه الغول الذي يعيش في كورنوال، وعندما جاء إلى حديقته رأى أطفالًا صغارًا يلعبون في الحديقة وصرخ بصوت عال ماذا تفعل هل انت هنا وطردهم، فهرب الأطفال، ثم بنى العملاق سورًا حول الحديقة حتى لا يدخلها أحد، ووضع لافتة على بابه تقول سيعاقب المخالفون.

كان هذا العملاق أنانيًا جدًا وفكر فقط في سعادته، ولم يكن للأطفال البائسين مكان للعب، وفي كل مرة حاولوا اللعب على الطريق، كانوا يتعثرون على الصخور الصلبة، لذلك لم يحبوا اللعب خارج حديقة العملاق. فكانوا يدورون حول السياج كل يوم. من بنى العملاق بعد المدرسة ويتحدثون عن الحديقة الجميلة بالداخل وكم كانوا سعداء!

ثم جاء الربيع، وانتشرت الأزهار بألوانها الرائعة، وغنت الطيور في جميع أنحاء الأرض، فيما استمر الشتاء في حديقة العملاق الأناني. العلامة التي تبقي الأطفال في الخارج ندمت عليهم وعدت برأسه ليعيش في الداخل كما كان.

لم يكن هناك سوى الثلج والصقيع في حديقة العملاق، والثلج الذي غطى العشب في عباءته البيضاء، والصقيع الذي غطى الأشجار بالفضة، والرياح الشمالية التي أتت ومعها تضاف إليها البرد، وكانوا يقصفون القلعة كل يوم حتى لقد كسروا المزيد من الألواح على السطح، مما أحزن العملاق وجعله يتساءل لماذا كان الوقت متأخرًا في الليل. .

في صباح أحد الأيام، بينما كان العملاق مستيقظًا في سريره، سمع بالقرب منه سيمفونية ناعمة من الموسيقى الجميلة، بحيث اعتقد أن أوركسترا الملك كانت تمر عبر حديقته، وعندما نظر من النافذة، وجد طائرًا صغيرًا يغني بصوت رائع بعد صمت طويل.

De nombreux mois s’étaient écoulés pendant lesquels il n’avait pas entendu les oiseaux chanter dans le jardin, et bientôt le géant sentit un beau parfum et se dit ce doit être le printemps, et il se leva de son lit et regarda par نافذة.

رأى أجمل مشهد في العالم. وجد أطفالًا يلعبون في الحديقة بعد انزلاقهم عبر ثقب في الحائط. رأى طفلاً صغيرًا يلعب على كل غصن شجرة. كان المنظر خلاقًا وكانت الأشجار سعيدة جدًا. وبهجة في حضور هؤلاء الأطفال. حتى كانت مغطاة بالبراعم والفواكه، وكانت الطيور ترقص في السماء، والورود تخرج من العشب الأخضر وتضحك.

على الرغم من المنظر الرائع للحديقة، كان هناك ركن مغطى في الشتاء، وفي هذه الزاوية وقف طفل صغير، لم يستطع تسلق غصن الشجرة المغطاة بالصقيع، لأنها كانت صغيرة جدًا لدرجة أنه لم يستطع الوصول إليها. غصن الشجرة، ولما رأى العملاق هذا المشهد أذاب قلبه وقال كم كنت أنانيًا! الآن فقط عرفت لماذا لم يزرني الربيع.

قرر الذهاب إلى الصبي الصغير ووضعه على غصن شجرة، ثم هدم السياج الذي بناه حتى تصبح حديقته مرة أخرى ملعبًا للأطفال، وعلى الفور خرج إلى الحديقة، وعندما رأى الأطفال لقد خافوا منه وهربوا من الحديقة، لذلك عاد الشتاء ليغطيه مرة أخرى، ولم يبق سوى الطفل الصغير واقفًا هناك كانت عيناه مليئة بالدموع، ولم ير العملاق.

اقترب منه العملاق وحمله برفق على يديه، ثم وضعه على الشجرة، وأزهر وعادت الطيور وغنت العصافير. فقال هذه حديقتكم الآن، يا بني، وأخذ فأسًا وكسر الجدار.

من ذلك اليوم فصاعدًا، أصبح العملاق صديقًا للأطفال، يستمتع ويلعب معهم في أجمل حديقة في العالم، لكنهم يأتون كل يوم دون أن يصطحبوا معهم الطفل الصغير الذي أحبه العملاق. ودائما جعله يفتقد.

مرت السنين وكبر العملاق وكبر هنا وشيخ، فلم يعد بإمكانه اللعب مع الأطفال، فجلس على مقعد كبير وشاهد الأطفال وهم يستمتعون ويلعبون عند النافذة، وفرك عينيه فجأة في دهشة.

في أقصى ركن من الحديقة كانت هناك شجرة أغصانها كلها ذهب وثمارها فضية، وفي الأسفل وقف الطفل الصغير الذي أحبه العملاق. كانت لديه ندوب دامية على يديه وقدميه، ومضى يقول قل لي، سآخذ سيفي وأقتله.

قال الولد لا أحد ما هذه إلا جروح الحب، فقال له العملاق أخبرني من أنت نشأ خوف غريب في قلبه فجثا على ركبتيه، فابتسم الطفل وقال له دعني ألعب في حديقتك، واليوم سآخذك لتلعب معي في حدائق الجنة. الجسم كله في براعم بيضاء.

