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قصة الغابة المحرمة

ذات يوم، في مملكة سيركل في اسكتلندا، كان الحاكم يعيش مع ابنته جينت، التي أحبها أكثر من أي شيء آخر.

في اليوم التالي، خرجت جنت إلى الغابة، فتيات جميلات، كانت الطيور ملونة، والأشجار ضخمة، وفجأة اهتزت الأشجار المحيطة بها، وتحركت نبات زاحف نحوها، لتلتقطها، لكن تم إطلاق سراحها في الوقت المناسب .

تحولت الأوراق إلى مخلوقات شرسة ركضت نحوها بالعصي، لكنها تمكنت من إخراجها وإحضار الحصى وفركها لإشعال النار، ثم هددتهم وهربوا جميعًا.

اشتعلت النيران بواحد منهم. رأت جنت ذلك، وسرعان ما أمسكت به وقفزت في النبع لإخماد النيران، ثم ظهر قائدهم بين الأشجار وشكرها على ما فعلته.

تلك التي نقلت جينت إلى أجمل الأماكن وأكثرها سحراً في الغابة، كان لها قمة زرقاء بدت وكأنها مغطاة بسجادة زرقاء ووادي الفراشات الذهبي.

مكان مليء بالطيور تغني بشكل جميل، كانت الغابة جميلة، وكلما تعمقت، بدأت أذهب يوميًا إلى أعماق الغابة حيث كان شخصًا ما يقودها دائمًا.

مع مرور الأيام، نمت صداقتهما أقوى واستمتعا معًا بالشروق والغروب والنزهات والإبحار والضحك والجدل، وبعد عدة أشهر من صداقتهما وقعوا في حب بعضهم البعض.

لكن جنت كان يشعر دائمًا بالحزن والتأمل. في ذلك اليوم، كان حفلنا أكثر من ذي قبل. وسئل جينت عن سبب حزنه فأخبرها قصته وكيف انتقل من النسيان إلى العبقرية. لقد وعدت بتحريره من هذه اللعنة.

في الليلة التالية خرج جنت عند مفترق طرق في الغابة، وانتظر، وفي منتصف الليل سمعت حوافر الخيول، ولأول مرة سمحت لهم بالمرور، ووصلت القافلة الثانية ودعهم يمرون أيضًا.

لكنها وجدت أن الخيول كانت سريعة جدًا، وكان من المستحيل تجاوزها والتغلب عليها، فتسلقت شجرة وانتظرت على جذع قوي، وعندما مرت القافلة الثالثة ورأته يتحرك، قفزت في الوقت المناسب. للحاق به.

رأت الملكة هذا، استخدمت الملكة سحرها وحولت تيلان إلى عزائها اللزج، انزلقت من يدي جينت، لكنها تمسكت بها، ثم حولته إلى زحف شرس مرهق على جسد الرجل، لكنها تمسكت به.

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ثم تحول إلى أمير وسيم، وغادرت الملكة لأنها لم تفهم العلاقة بينهما، وسرعان ما تزوجا وعاشا في سعادة دائمة.