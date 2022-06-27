قصة الغازلات الثلاث

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قصة المغازل الثلاثة

ذات يوم كانت هناك خياطة في قرية صغيرة مع ابنتها نورا. كانت تدور طوال اليوم، ولم يساعدها نور. تكره صوت المغازل لكنها تحب الرسم. تعتقد والدته أن هذا الرسم مضيعة للوقت.

ذات يوم، كانت والدته غاضبة، فألقت عليه الألوان والفرش. شعرت نور بالحزن الشديد، ومرت الملكة في نفس الوقت، ورأت نور تبكي وطلبت من السائق التوقف، وطلبت من نور مرافقتها إلى القصر.

رافقت نور الملكة الى القصر. أخذت الملكة نور إلى ثلاث غرف نوم، الأولى كانت مليئة بأرقى أنواع الكتان، وطلبت منه أن يستريح اليوم، لكن كان عليها أن تدور كل تلك الكتان بسرعة بعد ذلك.

ذهلت نور عندما رأت الكتان، وهي لا تعرف ماذا تفعل، وفي اليوم التالي صُدمت الملكة لعدم رؤيتها القماش.

غادرت الملكة، لكن نور كانت قلقة لأنها لم تتعلم غزل الكتان الناعم. أرادت أن تقول الحقيقة للملكة عن كراهيتها للغزل، لكنها كانت تخشى أن تعاقب الملكة والدتها، ثم بدأت فجأة سمعت صوت خطى ورأت ثلاث نساء، سأل نور عن هويتهن، لكنهم هم أخبره أنهم كانوا هناك لمساعدته.

جلست السيدات الثلاث وبدأن بالدوران. لقد عملوا طوال الليل، وفي الصباح أنهوا معظم المسرحية، وعندما سمعوا صوت الأقدام تختفي، جاءت الملكة لترى تقدم نور. كانت سعيدة عندما رأتها، وأخبرتها نور أن الطريقة التي يدور بها المغزل سحرية.

لم تكذب نور على الملكة لكنها تمكنت من إبقاء السيدات الثلاث سراً. عندما غادرت الملكة، عادت السيدات لإنهاء المهمة. كانت السيدات مسرورات بحضور حفل زفاف نور على الأمير، وقاموا بنزع كل الغسيل بسعادة.

وفي نهاية الأسبوع، امتلأت غرف الكتان بأفضل أنواع الأقمشة التي رأت الملكة، وكتبت خبر زواج ابنها من نور، فأرسلت لمساعدة والدته.

أخبرت نور والدتها قصة النساء الثلاث ووعدها، لكن والدتها رفضت دعوتها نور لحفل الزفاف، لكن نور لم تستمع إلى كلام والدتها مما أغضبها.

في يوم المأدبة انفتح باب القاعة ودخلت السيدات الثلاث مرتديات حرير أحمر وأصفر وأخضر، نظر الجميع إليهن، لكن نور هرعت وعانقتهن.

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في هذا الوقت خاطب الأمير السيدات الثلاث ورحب بهن في العيد، وأخبراه أنهن بسبب الغزل أصابهن بالمرض. شعر الأمير بالقلق على نور وطلب منها التوقف عن الدوران خوفا منها، فأخبرته أنها لا تحب الغزل بل الرسم، ولذا عاش الجميع سعداء.